L'équipe de recherche a analysé les méthodes, les chemins d'attaque et les impacts des techniques d'attaque qui mettent en péril les actifs critiques dans les environnements sur site, multi-cloud et hybrides, et a développé des conseils pour les contrecarrer.En utilisant les données de la plateforme de gestion des voies d'attaque de XM Cyber, l'étude montre que 73 % des principales techniques d'attaque impliquent des informations d'identification mal gérées ou volées. En outre, 95 % des utilisateurs organisationnels ont des clés d'accès à long terme qui peuvent être exposées.Les principaux vecteurs d'attaque dans le cloud sont les mauvaises configurations et les accès trop permissifs, et 78 % des entreprises sont exposées à la compromission chaque fois qu'une nouvelle technique d'exécution de code à distance (RCE) est découverte.Mais en sachant où perturber les chemins d'attaque, les entreprises peuvent réduire de 80 % les problèmes qui auraient autrement occupé les ressources de sécurité.", explique Zur Ulianitzky, responsable de la recherche chez XM Cyber. "Source : XM Cyber Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?