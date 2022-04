Les chercheurs se sont penchés sur les risques de sécurité que présentent les logiciels libres disponibles sur le marché. Ils examinent les vulnérabilités, les problèmes de licence et les dangers de l'open-source.Le rapport fournit des informations surprenantes sur les menaces de sécurité liées à l'open source. Il indique que l'open source est la base de nombreux logiciels construits aujourd'hui. Quelle que soit leur échelle, les industries utilisent l'open source pour leurs activités quotidiennes. Les risques de sécurité liés à l'absence de gestion de l'open source sont transmis à tout ce qui est construit par-dessus.Les logiciels libres obsolètes sont encore utilisés aujourd'hui. Les rapports mettent en évidence les versions très vulnérables de Log4j qui sont présentes et utilisées en permanence. Au vu des chiffres, 2097 bases de code ont été examinées, et près de 85 % d'entre elles utilisaient des composants qualifiés de dépassés aujourd'hui. Environ 88 % utilisaient des composants qui ne sont pas de la dernière version et présentent des risques pour la sécurité. Enfin, près de 5 % contenaient la version de Log5j, qui présente un risque pour la sécurité.Il semblerait que les vulnérabilités des Open Source soient en baisse, comme le montrent les bases de code évaluées. Des évaluations de la sécurité et des risques ont été effectuées sur près de 2097 bases de code évaluées. Il en résulte une diminution des vulnérabilités présentes dans les logiciels Open Source. En outre, une diminution de près de 11 % a été signalée dans les bases de code auditées qui comportaient au moins une vulnérabilité de sécurité. Cette année, le chiffre est fixé à 49 %. OSSRA a signalé une diminution de près de 3 % des vulnérabilités des sources ouvertes. Environ 81 % des bases de code évaluées ont été analysées pour cette statistique.Le rapport examine également les conflits de licence liés à l'open source. Ils devraient passer de 65 % en 2020 à 53 % en 2021. Il est prévu que les conflits de licence continuent de baisser. Plus de 20 % des bases de code évaluées ne comportaient aucune licence. S'il y en avait une, il s'agissait d'une licence personnalisable. Fondamentalement, l'octroi de licences vous donne le droit d'utiliser un produit particulier à des fins commerciales. L'absence de licence peut, à terme, constituer un risque juridique. Il peut être difficile de procéder à des évaluations juridiques, car elles sont accessibles à tous et partout.L'analyse complète suggère qu'ils peuvent comporter des menaces sécuritaires et juridiques en raison des multiples vulnérabilités et des problèmes de licence. Toutefois, les arguments en faveur des licences peuvent être défendus. Il n'en reste pas moins que lorsqu'il s'agit d'utiliser des composants obsolètes comme base, cela peut rapidement être oublié et devenir une menace importante.Source : Synopsys Trouvez-vous ce rapport pertinent ?