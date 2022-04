les photos, vidéos et autres fichiers importants supprimés ;

des données à partir de systèmes formatés ;

des données à partir de tout support de stockage ;

des données à partir de NTFS, exFAT, FAT(FAT16/FAT32) ;

des données BitLocker ;

des fichiers d'une partition perdue ;

des données RAID 0, 5 & 6 ;

des disques virtuels ;

les données des lecteurs Linux et Mac (HFS, HFS+, ext2, ext3, ext4) ;

des supports optiques (CD, DVD, HDDVD, disque Blu-Ray) ;

des systèmes non amorçables.

créer une image disque ;

surveiller la santé des disques durs (SMART) et cloner des disques durs ;

réparer des photos et vidéos corrompues ou déformées ;

réparer plusieurs vidéos ou photos simultanément ;

extraire des miniatures d'images ;

créer un RAID virtuel ;

etc.

La récupération de données (ou restauration de données) est une opération informatique qui consiste à retrouver les données perdues à la suite d'une erreur humaine, une défaillance matérielle, un accident ou même au moment d'une procédure de sauvegarde.Cette opération peut être un enjeu à différents niveaux. Pour un particulier qui a perdu des données à valeur sentimentale (photos, vidéos, etc.). Un développeur qui a perdu des fichiers de code source représentant un temps énorme de travail. Une entreprise qui peut être impactée financièrement suite une perte de données de recherche. Et même dans le monde du renseignement où certains supports endommagés peuvent fournir des précieuses informations dans le cadre de la lutte antiterroriste ou du contre-espionnage.La difficulté de la restauration de donnée varie beaucoup, pouvant être une simple formalité ou au contraire, un défi technologique, en fonction du type de support, fichier, défaillance, etc. Des logiciels spécifiques existent et plusieurs entreprises se spécialisent dans le domaine. C'est le cas de l'entreprise Stellar qui propose un logiciel pour particuliers et entreprises : Stellar Data Recovery.Stellar Data Recovery permet entre autres de récupérer :Il permet aussi de :Stellar Data Recovery existe sous les versions suivantes qui offrent dans l'ordre un ensemble croissant de fonctionnalités : Standard, Professional, Premium, Technicien, Toolkit. Notons qu'il existe en plus une version Free pour la récupération gratuite de données.Stellar Data Recovery Free Edition vous permet de récupérer gratuitement jusqu'à 1 Go de données perdues ou supprimées sur Windows et Mac, sur tous les types de supports de stockage et sur les partitions de disque formatées et corrompues. Ce qui devrait déjà permettre de couvrir les besoins d'un bon nombre d'utilisateurs.