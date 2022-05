En moyenne, 9 utilisateurs en ligne sur 10 sont allés de l'avant et ont essayé de faire quelque chose à ce sujet, ce qui montre à quel point ils sont sérieux.Par conséquent, puisque la protection de la vie privée est désormais une priorité, ces consommateurs considèrent les géants de la technologie comme des modèles à suivre lorsque le sujet de la protection de la vie privée entre en jeu. En d'autres termes, les entreprises technologiques sont désormais des leaders au sens propre du terme, et quelle que soit la décision qu'elles prennent, les consommateurs les suivent de près.Si le vol et l'utilisation des données des utilisateurs à des fins commerciales constituent une préoccupation majeure, ce n'est pas ce qui dérange le plus grand nombre. Au contraire, beaucoup de gens s'inquiètent davantage des activités illégales ou des crimes tels que le vol d'identité. Ces personnes estiment qu'il est grand temps que le gouvernement intervienne et fasse quelque chose avant qu'il ne soit trop tard.Plus de 52 % des gens pensent que le domaine de la vie privée en ligne n'existe pas, comme le révèle une enquête de Tinuiti. En outre, très peu de personnes pensent avoir une bonne maîtrise de la circulation de leurs données.Cela signifie que de nombreuses personnes craignent aujourd'hui d'être surveillées. Il peut s'agir de l'écoute de leurs conversations par un téléphone portable, ce qui leur permet d'obtenir des suggestions sur certains produits.Ce qui est encore plus surprenant, c'est la façon dont les préoccupations augmentent chez les membres de la génération Z. Les personnes âgées de 18 à 25 ans ont un certain nombre de convictions intéressantes sur le sujet.Le rapport de cette année sur les tendances en matière de protection de la vie privée des consommateurs, publié par Tinuiti, a interrogé de nombreux consommateurs et a abouti à des conclusions très intéressantes. Par exemple, la majorité des personnes interrogées ne sont pas satisfaites d'être ciblées personnellement.Seuls 29 % apprécient les publicités personnalisées à leur goût, tandis qu'une proportion encore plus faible apprécie le compromis obtenu au cours du processus de personnalisation de la publicité.Une grande partie des préoccupations relatives à la protection de la vie privée numérique est liée à l'activité criminelle. Pour être plus précis, le plus grand cauchemar de nombreux consommateurs est de se faire voler leur identité ou de se faire passer pour eux.Et si tout le monde peut faire cela, c'est le facteur criminel qui inquiète vraiment. Personne ne souhaite voir sa vie privée violée au nom d'un comportement criminel, l'enquête montrant que 44 % des personnes interrogées partagent cette préoccupation. Comme on peut s'y attendre, les femmes sont plus préoccupées que les hommes, puisque près de la moitié d'entre elles ont déclaré que c'était leur principale préoccupation.L'enquête a tenté de plonger en profondeur pour dévoiler ce qui les préoccupait vraiment et c'est alors que les personnes interrogées ont mentionné que le fait d'être traqué et d'utiliser ensuite leurs données personnelles pour une usurpation d'identité était si inquiétant pour elles.La deuxième préoccupation la plus importante concernait le vol de données financières, telles que les données de leur carte de crédit, leurs revenus personnels et même l'historique de leurs dettes. En revanche, seuls 12 % des personnes interrogées craignent d'être suivies en ligne et que leurs informations soient utilisées à des fins commerciales.Mais ceux qui avaient cette inquiétude ont estimé que l'intervention du gouvernement pour les traquer et utiliser leurs données était une préoccupation majeure, car cela montre leur perception négative des organismes du secteur public.L'inverse est vrai pour le secteur de la santé, où seuls 3 % craignent que ces organismes fassent un mauvais usage de leurs données.L'enquête en ligne de Tinuiti a également montré que de nombreux utilisateurs d'aujourd'hui étaient actifs en termes de mesures de protection de leurs données en ligne. Il est surprenant de constater que 91 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser au moins une stratégie pour protéger leurs données.Les réponses les plus courantes consistaient à effacer les cookies de leur navigateur, tandis que d'autres préféraient utiliser le mode de confidentialité incognito lorsqu'ils surfaient en ligne. D'autres réponses populaires étaient liées à la désactivation de leur localisation sur les appareils mobiles.Au moins 38 % des personnes interrogées sont allées jusqu'à masquer les caméras de leur ordinateur portable ou de leur ordinateur afin d'empêcher la capture d'images, tandis que 24 % ont même eu recours à un VPN.Il est clair que la sensibilisation à la protection de la vie privée en ligne progresse avec le temps et il sera intéressant de voir quelles autres mesures les géants de la technologie emploieront pour aider les consommateurs à cet égard.Source : Tinuiti Trouvez-vous cette enquête pertinente ?Personnellement, quelles sont vos plus grandes préoccupations en ce qui concerne la vie privée en ligne ?Quelle méthode utilisez-vous pour assurer la protection de vos données en ligne ?