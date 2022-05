Ces applications, ainsi que d'autres applications de nettoyage, sont en fait conçues pour mettre en danger votre vie privée tout en éliminant la sécurité de votre téléphone.Un grand nombre de ces applications contiennent des traceurs de données intégrés, ainsi que des liens qui guident les utilisateurs vers des domaines dangereux. Cybernews a réalisé une analyse mettant en évidence les applications qui entrent dans cette catégorie et celles qui n'y entrent pas.Selon cette analyse, il y en a au moins 40 applications qui figurent sur la liste, et elles font également partie de la catégorie des applications les plus téléchargées. En moyenne, les applications ont été enregistrées comme ayant plus de 918 millions de téléchargements et certaines des plus célèbres vont jusqu'à avoir un record d'un million de téléchargements chacune.La plupart des utilisateurs d'Android se sentent plus en sécurité lorsqu'ils disposent d'une autre application spéciale qui garantit que leur téléphone est exempt de logiciels malveillants. De même, beaucoup d'entre eux veulent que leurs appareils fonctionnent à la vitesse de la lumière en se débarrassant des fichiers inutiles. Pour être plus précis, ceux qui ne sont pas aussi férus de technologie sont plus susceptibles de tomber dans le piège car ils veulent que les choses soient faites simplement et rapidement.Mais ce n'est pas aussi simple. Il y a des coûts cachés liés au suivi des données et, dans certains cas, elles sont vendues ou contrôlées de manière peu sûre en raison des protocoles de confidentialité en place.Au moins 13 applications différentes ont été considérées comme une atteinte massive à la vie privée, avec des scores étonnamment bas, grâce à leurs pratiques de codage étranges. D'autre part, Cybernews a constaté que six de ces applications comportaient des liens menant à des domaines malveillants, notamment des utilisateurs dont les appareils ont été piratés.En ce qui concerne les pires applications, c'est Keep Clean Cleaner qui a obtenu le plus mauvais score.Un autre point qui mérite d'être mentionné est la présence de trackers dans presque toutes les applications. Certaines en avaient plus que d'autres, comme Nova Security qui en comptait une trentaine au total.Les experts pensent qu'il est temps de prendre les choses en main et d'arrêter de suivre aveuglément les autres. Faites vos propres recherches en consultant les avis ou en analysant les évaluations. Mais n'oubliez pas que si un produit a été téléchargé en grand nombre, cela ne signifie pas toujours qu'il est légitime, comme dans le cas présent.Source : Cybernews Que pensez-vous de cette analyse ? la trouvez-vous pertinente ?Avez-vous déjà eu une mauvaise expérience avec l'une ou l'autre des applications citées dans cette étude ?