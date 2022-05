Les fraudeurs débutants gagnent environ 18 700 $ par mois, et les "PDG cybercriminels" gagnent jusqu'à trois fois plus que leurs homologues des entreprises légitimes

C'est presque trois fois le montant que les chefs d'entreprise du FTSE 100 ont été payés en 2020, lorsqu'ils ont gagné en moyenne 3,4 millions de dollars (2,7 millions de livres).", déclare Brett Johnson, un cybercriminel réformé récemment embauché par Arkose en tant que chef de la criminalité.."Parmi les autres conclusions du rapport, les attaques dirigées par des robots sont en augmentation. Les attaques de type "scraping" ont augmenté de 60 % au cours des trois premiers mois de l'année, tandis que 4 % de toutes les connexions étaient des tentatives de "credential stuffing".Les attaques contre les entreprises du métavers ont également augmenté de 40 % depuis la fin de l'année 2021, les fraudeurs cherchant à exploiter des stratégies nouvelles et non testées. Les attaques spécifiques à certains secteurs d'activité sont également en hausse : les entreprises de fintech ont subi 2,5 fois plus d'attaques au premier trimestre 2022 qu'au cours des deux années précédentes, 75 % des attaques visant les entreprises de fintech portant sur les connexions des consommateurs. Les sociétés de jeux ont subi 260 % d'attaques supplémentaires, dont une augmentation de 85 % des enregistrements de faux comptes, par rapport au quatrième trimestre de 2021.Source : Arkose Labs Qu'en pensez-vous ?