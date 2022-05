L'étude présente des chiffres de 2021 où des données ont été collectées auprès d'enfants qui étaient trop occupés ou trop jeunes pour remarquer les activités en cours.Dans cette étude particulière, sur 48 nations différentes, 146 des 164 méthodes d'apprentissage à distance utilisées dans ces pays étaient en fait coupables de mettre en danger les jeunes enfants ou de violer leurs droits à cet égard.Ces plateformes avaient, soit loué une telle technologie, soit étaient capables d'utiliser une technologie de suivi à des fins de surveillance secrète, sans demander le consentement des enfants ou de leurs tuteurs, et vendaient ces données à des tiers.Selon l'étude, le processus de promotion et d'éducation des élèves pendant la pandémie de COVID-19 a coûté cher en termes de violation de la vie privée. Ces enfants ont dû payer un lourd tribut sous la forme d'une vente de leur droit à la vie privée.En outre, un rapport alarmant de cette étude montre que les outils décrits par la plupart des gouvernements mondiaux n'étaient pas spécifiquement conçus pour être utilisés par de jeunes enfants. Il s'agit notamment de Zoom, Cisco Webex, Google Meet et Microsoft Teams.Et même ceux qui étaient adaptés aux enfants envoyaient des données à des entreprises telles que Meta et Google. Ces données étaient ensuite utilisées par les géants de la technologie à des fins publicitaires liées au comportement.Source : Human Rights Watch Que pensez-vous de ce rapport ?Avez-vous pris les dispositions nécessaires pour protéger la vie privée de vos enfants avant de les laisser utiliser une plateforme d'apprentissage à distance ?