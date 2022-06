développer un traitement médicamenteux antiviral contre la Covid-19 basé sur le DRACO de Todd Rider ;

prendre en considération l'idée de Shepherd Iverson de réunifier la péninsule coréenne ;

intervenir activement pour arrêter l'invasion russe de l'Ukraine et incorporer une ceinture de sécurité neutre composée de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Moldavie, de la Finlande et de la Bosnie, avec les possibilités de référendum et d'administration de maintien de la paix de l'ONU dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie comme point de départ.





Le samedi 4 juin 2022 marquait le 33e anniversaire de la répression sanglant sur la place Tiananmen à Pékin, en République Populaire de Chine. Pour rappel, en 1989, la place Tiananmen à Pékin a été le théâtre de manifestations de grande ampleur. Et alors que les manifestants empêchaient l'accès à l'emblématique place depuis des semaines, les autorités chinoises ont décidé le 4 juin de mettre fin aux protestations en envoyant l'armée et des chars. Cela dit, la répression a viré au massacre et des centaines, voire plus d'un millier, de manifestants auraient perdu la vie. Le 4 juin est depuis devenu un jour commémoratif en Chine.À l'occasion de la commémoration de cette année, Anonymous s'est invité à la fête et a affirmé le samedi avoir pris le contrôle d'une plateforme éducative exploité par les autorités de la province du Jiangsu, en Chine, pour faire passer un certain nombre de messages aux Chinois et gouvernement de Pékin. S'exprimant au nom d'Anonymous, un individu avec le pseudonyme "Allez-opi_omi" a déclaré qu'après le piratage du site, le collectif a téléchargé à la place une page HTML comprenant les mots "Taiwan Numbah Wan", le drapeau et l'emblème national de Taïwan, une vidéo sur le massacre de la place Tiananmen et des images de "Tank Man", entre autres éléments."Tank Man" est en effet l'une des photos les plus emblématiques du 20e siècle. Prise le lendemain du massacre sur la place Tiananmen de Pékin, la photo illustre un manifestant solitaire se tenant devant une colonne de chars de l'armée. Alors que les Chinois ont pu commémorer l'événement plus ou moins tranquillement pendant les 20 premières années, ils seraient progressivement devenus un sujet très sensible en Chine et l'un des rares monuments commémoratifs publics de Hong Kong a été retiré. Le collectif a déclaré samedi que ces événements ne peuvent pas être effacés de la mémoire des Chinois.À l'heure actuelle, le site d'éducation professionnelle et d'éducation des adultes supposément piraté par Anonymous est toujours indisponible. Selon les médias locaux, les autorités de la province du Jiangsu ont dû mettre hors ligne le site Web en question et la dégradation pour éviter qu'ils se propagent. Toutefois, Anonymous a sauvegardé une version archivée de sa page sur Ghost Archive. On peut y voir les informations auxquelles le groupe de pirates fait allusion dans son message du samedi revendiquant le piratage du site. La première image qui apparaît est le logo d'Anonymous, suivi du mème "Taiwan Numbah Wan !".Selon les analystes, il s'agit d'une référence à une citation prononcée par le joueur en direct "AngryPug" en 2015 pour contrarier le joueur en direct chinois "Em0" lors d'un match du jeu H1Z1. Sous le slogan figurait le drapeau national de Taïwan suivi de son emblème national. Le collectif a en outre déclaré qu'il faisait une "courte pause dans #OpUkraine aujourd'hui pour se souvenir du massacre de Tiananmen". Ensuite, le groupe a intégré le clip de "Fragile", une chanson mandopop (un style de musique populaire en Chine) interprétée par le rappeur malaisien Namewee et la chanteuse australienne Kimberley Chen, basée à Taïwan.Par la suite, il y a une vidéo de "Simple History" qui explique le massacre de la place Tiananmen. Le collectif a ensuite inséré quatre mèmes Tank Man, qui s'inspirent de la photo originale prise le lendemain du massacre. Comme toutes les images du massacre, cette photo serait strictement interdite en Chine. Parmi les autres éléments notables de la dégradation du site figure une image du Dr John Cheng, un médecin et artiste martial taïwanais. Il a été salué par la police comme un héros pour avoir courageusement risqué sa propre vie pour sauver d'autres personnes lorsqu'un tireur a commencé à tirer sur la congrégation d'une église taïwanaise.Les autorités chinoises ne se sont pas prononcées sur les allégations du groupe Anonymous. Sur la page qu'il a sauvegardée sur Ghost Archive, le collectif a également énuméré les demandes suivantes :Enfin, les militants se sont exprimés sur la tragédie qui a eu lieu Uvalde, au Texas, en critiquant les services de douane et de protection des frontières des États-Unis qui se montrent "tatillons" et voyeurs à la frontière. « Cependant, à l'intérieur des États-Unis même, comme nous l'avons vu maintenant à Uvalde, ils sont plutôt réticents et hésitants à affronter les menaces à l'intérieur », a écrit le collectif. La page affichait ensuite les photos de 16 des 21 victimes de la fusillade de l'école primaire Robb à Uvalde, au Texas. D'autres comptes Twitter qui s'identifient comme faisant partir d'Anonymous exigent également que ces demandes soient respectées.Anonymous est un groupe qui pirate à des fins politiques. Alors que le groupe avait relativement arrêté ses activités au début des années 2010, il aurait repris ses piratages en 2018 et a revendiqué le piratage de dizaines d'infrastructures informatiques jusque-là, y compris des sites Web gouvernementaux, d'entreprises du Top 500, etc. Le 25 février 2022, Anonymous a déclaré une guerre cybernétique à la Russie, après que cette dernière a envahi l'Ukraine le 24 février. Depuis, le groupe a revendiqué la mise hors service de plusieurs dizaines de sites Web du Kremlin, du gouvernement russe et d'autres plateformes stratégiques russes.Source : Sauvegarde d'Anonymous sur Ghost Archive Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des actions d'Anonymous dans le cadre de la commémoration du massacre de Tiananmen ?