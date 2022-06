Cette économie mobile, déjà considérable, devrait atteindre environ 1 200 milliards de dollars d'ici 2027. Ce chiffre est tiré d'un rapport récemment publié par Juniper Research, qui souligne la croissance exponentielle de ces méthodes de paiement au cours des dernières années. Il s'agit d'une augmentation stupéfiante, tout bien considéré et pris en compte, et elle est en grande partie due aux grandes entreprises qui proposent des méthodes de paiement nouvelles et améliorées, comme Apple Pay.Les réglementations au sein de l'UE sont également un facteur de cette croissance, car elles imposent l'authentification pour réduire la prévalence de la fraude en ligne. Toutes ces données indiquent que les paiements mobiles deviendront la norme, et que l'utilisation de la carte pourrait même devenir secondaire à l'avenir. Cependant, tout passage à une plate-forme entièrement numérique entraîne une augmentation correspondante des attaques numériques, et l'usurpation d'identité, en particulier, semble être une cause majeure de préoccupation à cet égard.On estime qu'environ 39,5 milliards de paiements mobiles seront effectués en 2027, ce qui représente une augmentation de 383 % par rapport à 2022. Cela signifie que chaque personne dans le monde effectuera en moyenne cinq paiements mobiles, même s'il est probable qu'ils seront concentrés dans les pays les plus riches. L'Afrique connaît également une forte progression des paiements numériques, ce qui pourrait conduire à la création d'une société sans numéraire où toutes les transactions sont effectuées en toute sécurité grâce à la fiabilité de l'authentification que ce mode de paiement offre par nature.Source : Juniper Research Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quel est votre avis sur de mode de paiement ?