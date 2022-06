Dans le discours d'ouverture du Gartner Security & Risk Management Summit à Sydney, Richard Addiscott, directeur principal de l'analyse, et Rob McMillan, vice-président directeur de Gartner, ont évoqué les principales prédictions préparées par les experts en cybersécurité de Gartner pour aider les responsables de la sécurité et de la gestion des risques à réussir à l'ère numérique.", a déclaré Addiscott. "."Gartner recommande aux responsables de la cybersécurité d'intégrer les hypothèses de planification stratégique suivantes dans leurs stratégies de sécurité pour les deux prochaines années.En 2021, près de 3 milliards d'individus avaient accès au droit à la vie privée des consommateurs dans 50 pays, et la réglementation en la matière continue de s'étendre. Gartner recommande aux organisations de suivre les paramètres de demande de droits des sujets, notamment le coût par demande et le temps de traitement, afin d'identifier les inefficacités et de justifier une automatisation accélérée.Avec une main d'œuvre hybride et des données partout accessibles par tout, les fournisseurs proposent une solution intégrée de bordure de service de sécurité (SSE) pour offrir une sécurité cohérente et simple du Web, des accès privés et des applications SaaS. Les solutions d'un seul fournisseur offrent une efficacité opérationnelle et une efficacité de sécurité significatives par rapport aux solutions de type "best-of-breed", notamment une intégration plus étroite, moins de consoles à utiliser et moins d'endroits où les données doivent être décryptées, inspectées et re-cryptées.Le terme "confiance zéro" est désormais répandu dans le marketing des fournisseurs de sécurité et dans les conseils de sécurité des gouvernements. En tant qu'état d'esprit - remplacer la confiance implicite par une confiance adaptée au risque, basée sur l'identité et le contexte - il est extrêmement puissant. Cependant, comme la confiance zéro est à la fois un principe de sécurité et une vision organisationnelle, elle nécessite un changement culturel et une communication claire qui la lie aux résultats commerciaux pour en tirer des avantages.Les cyberattaques liées à des tiers sont en augmentation. Cependant, selon les données de Gartner, seuls 23 % des responsables de la sécurité et des risques surveillent en temps réel l'exposition des tiers à la cybersécurité. En raison des préoccupations des consommateurs et de l'intérêt des autorités de réglementation, Gartner pense que les organisations vont commencer à considérer le risque de cybersécurité comme un facteur déterminant dans les transactions avec des tiers, qu'il s'agisse de la simple surveillance d'un fournisseur de technologie critique ou d'un contrôle préalable complexe dans le cadre de fusions et d'acquisitions.Les gangs modernes de ransomware volent désormais les données en plus de les crypter. La décision de payer ou non la rançon est une décision de niveau commercial, et non une décision de sécurité. Gartner recommande de faire appel à une équipe professionnelle de réponse aux incidents ainsi qu'aux forces de l'ordre et à tout organisme de réglementation avant de négocier.Les attaques contre les technologies opérationnelles - matériel et logiciels qui surveillent ou contrôlent les équipements, les actifs et les processus - sont devenues plus courantes et plus perturbatrices. Selon Gartner, dans les environnements opérationnels, les responsables de la sécurité et de la gestion des risques devraient se préoccuper davantage des dangers réels pour les personnes et l'environnement que du vol d'informations.La pandémie de COVID-19 a révélé l'incapacité de la planification traditionnelle de la gestion de la continuité des activités à soutenir la réponse de l'organisation à une perturbation à grande échelle. Comme il est probable que les perturbations se poursuivent, Gartner recommande aux responsables des risques de considérer la résilience organisationnelle comme un impératif stratégique et de mettre en place une stratégie de résilience à l'échelle de l'entreprise qui implique également le personnel, les parties prenantes, les clients et les fournisseurs.Selon une récente enquête de Gartner, la plupart des conseils d'administration considèrent désormais la cybersécurité comme un risque commercial et non plus uniquement comme un problème informatique technique. En conséquence, Gartner s'attend à ce que la responsabilité officielle du traitement des cyber-risques passe du responsable de la sécurité aux hauts dirigeants de l'entreprise.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?