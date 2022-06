Suivie par les ransomwares, et les travailleurs à distance

L'étude de Delinea montre que 37 % d'entre eux pensent que la sécurité du cloud est la principale préoccupation de l'année en matière de cybersécurité, suivie par les ransomwares (19 %) et les travailleurs à distance (17 %).", explique Joseph Carson, chief security scientist et conseiller CISO chez Delinea. "."L'enquête montre également que 80 % des personnes interrogées affirment que leur organisation n'a pas subi de violation au cours des 12 derniers mois. Cette réponse positive peut être due à la cyber-hygiène accrue pratiquée par les employés. Par exemple, l'enquête montre que 59 % des personnes interrogées affirment ne pas utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes et près des deux tiers (66 %) déclarent utiliser l'authentification multifactorielle (AMF) lorsqu'elle est disponible.", ajoute M. Carson.La cyberassurance occupe une place importante dans la planification de la réponse aux incidents, 41 % des personnes interrogées ayant déclaré que leur organisation l'avait souscrite ou envisageait fortement de le faire.Source : Delinea Trouvez-vous ce rapport pertinent ?