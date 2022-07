La sortie de l’entreprise chinoise (Bytedance) fait suite à des publications selon lesquelles ses ingénieurs ont eu accès aux données personnelles des utilisateurs américains à minima entre septembre 2021 et janvier 2022. En réponse, TikTok indique que l’accès à ces données par son staff en Chine est soumis à un processus d’approbation strict. C’est cette possibilité d’accès aux données des utilisateurs US par les ingénieurs chinois qui a provoqué la récente montée au créneau de Brendan Carr – un responsable de la Commission fédérale des communications (FCC).«TikTok n'est pas qu'une simple application de partage de vidéos. C'est le loup déguisé en agneau. Elle recueille des masses de données sensibles qui, selon de nouveaux rapports, sont consultées à Pékin. Il est clair que TikTok pose un risque inacceptable pour la sécurité nationale en raison de sa collecte de données extensive combinée à l'accès apparemment incontrôlé de Pékin à ces données sensibles », a-t-il insisté via une publication Twitter. Il présentait une lettre dans laquelle il demande aux PDG de Google et Apple de retirer TikTok de leurs boutiques d’application respectives. Le responsable de la FCC a donné à Apple et à Google jusqu'au 8 juillet pour expliquer pourquoi ils ne retirent pas l'application de leurs magasins s'ils refusent de le faire.Les législateurs ont soulevé des problèmes de sécurité concernant TikTok au cours des dernières années. En août 2020, Donald Trump, alors président, a signé un décret qui aurait rendu difficile, voire impossible, le fonctionnement de l'application aux États-Unis. Le mois suivant, Trump a approuvé, en principe, un accord qui verrait Oracle et Walmart prendre une participation dans une nouvelle société qui gérerait les activités de TikTok aux États-Unis. Microsoft était également en lice pour conclure un accord.Un juge fédéral a annulé le décret de Trump juste avant son entrée en vigueur. Le président Joe Biden a annulé le décret en janvier 2021, mais en a signé un autre qui exigeait un examen de la sécurité de cette application et de WeChat. Le mois suivant, l'accord entre Oracle et Walmart aurait été mis en attente pour une durée indéterminée.Sources : Sénat US, lettreEt vous ?Que vous inspire la réaction américaine sachant que les USA disposent du Patriot Act qui leur permet de mettre la main sur les données personnelles des utilisateurs européens des fournisseurs de service cloud US ?Êtes-vous surpris par le rapport qui établit que les données des utilisateurs US font l’objet de consultation en Chine ?Que pensez-vous de la réponse de TikTok qui a décidé de transférer tout son trafic américain vers des serveurs Oracle ?Que pensez-vous des critiques qui pensent que « L'emplacement physique n'a pas d'importance si les données sont toujours accessibles depuis la Chine » ?Voir aussi :TikTok affirme que l'administration Trump a oublié la tentative de l'interdire et aimerait savoir ce qu'il en est, alors que la dernière échéance pour bloquer l'application est imminenteUSA : un juge fédéral déclare que l'interdiction de TikTok causerait un "préjudice irréparable" aux créateurs de contenu, TikTok obtient un nouveau sursis grâce à l'intervention de trois influenceursUn juge américain met fin à l'interdiction de nouveaux téléchargements de TikTok par l'administration de Trump, l'interdiction aurait pris effet dimanche à minuitUn juge bloque les restrictions de WeChat par Trump pour des questions de liberté d'expression, l'application est une « place publique virtuelle »TikTok confirme que les employés situés en Chine ont accès aux données des utilisateurs américainsL’entreprise basée en Chine précise néanmoins que cela est possible via un processus d’approbationTikTok confirme que les employés situés en Chine ont accès aux données des utilisateurs américains. La déclaration apparaît dans une réponse à un questionnaire de sénateurs américains. L’entreprise basée en Chine précise néanmoins que la manœuvre est possible via un processus d’approbation. Elle réitère qu’elle stocke désormais les données des utilisateurs US dans des serveurs Oracle. Elle promet enfin qu’elle procédera à la suppression des données à problème de ses systèmes sur le sol chinois. Le traitement de ce dossier n’est pas sans rappeler que le FBI peut accéder aux données européennes stockées dans le Cloud d’entreprises américaines en vertu du Patriot Act.La sortie de l’entreprise chinoise (Bytedance) fait suite à des publications selon lesquelles ses ingénieurs ont eu accès aux données personnelles des utilisateurs américains à minima entre septembre 2021 et janvier 2022. En réponse, TikTok indique que l’accès à ces données par son staff en Chine est soumis à un processus d’approbation strict. C’est cette possibilité d’accès aux données des utilisateurs US par les ingénieurs chinois qui a provoqué la récente montée au créneau de Brendan Carr – un responsable de la Commission fédérale des communications (FCC).«TikTok n'est pas qu'une simple application de partage de vidéos. C'est le loup déguisé en agneau. Elle recueille des masses de données sensibles qui, selon de nouveaux rapports, sont consultées à Pékin. Il est clair que TikTok pose un risque inacceptable pour la sécurité nationale en raison de sa collecte de données extensive combinée à l'accès apparemment incontrôlé de Pékin à ces données sensibles », a-t-il insisté via une publication Twitter. Il présentait une lettre dans laquelle il demande aux PDG de Google et Apple de retirer TikTok de leurs boutiques d’application respectives. Le responsable de la FCC a donné à Apple et à Google jusqu'au 8 juillet pour expliquer pourquoi ils ne retirent pas l'application de leurs magasins s'ils refusent de le faire.Les législateurs ont soulevé des problèmes de sécurité concernant TikTok au cours des dernières années. En août 2020, Donald Trump, alors président, a signé un décret qui aurait rendu difficile, voire impossible, le fonctionnement de l'application aux États-Unis. Le mois suivant, Trump a approuvé, en principe, un accord qui verrait Oracle et Walmart prendre une participation dans une nouvelle société qui gérerait les activités de TikTok aux États-Unis. Microsoft était également en lice pour conclure un accord.Un juge fédéral a annulé le décret de Trump juste avant son entrée en vigueur. Le président Joe Biden a annulé le décret en janvier 2021, mais en a signé un autre qui exigeait un examen de la sécurité de cette application et de WeChat. Le mois suivant, l'accord entre Oracle et Walmart aurait été mis en attente pour une durée indéterminée.Sources : Sénat US Que vous inspire la réaction américaine sachant que les USA disposent du Patriot Act qui leur permet de mettre la main sur les données personnelles des utilisateurs européens des fournisseurs de service cloud US ?Êtes-vous surpris par le rapport qui établit que les données des utilisateurs US font l’objet de consultation en Chine ?Que pensez-vous de la réponse de TikTok qui a décidé de transférer tout son trafic américain vers des serveurs Oracle ?Que pensez-vous des critiques qui pensent que « L'emplacement physique n'a pas d'importance si les données sont toujours accessibles depuis la Chine » ?