Plus de la moitié (56 %) des Français craint les arnaques en ligne ; ils sont 93 % à limiter les informations qu’ils partagent en ligne pour éviter d’être escroqués.



55 % estiment que des productions Netflix telles que L’Arnaqueur de Tinder et Inventing Anna montrent à quel point les arnaques en ligne ont gagné en sophistication.



Les escrocs se font passer pour des services tels que Netflix et Amazon (13 %), des amis (45 %) et même des conjoints (4 %) pour leurrer leurs proies en ligne.

Emails (73 %)



SMS (37 %)



Réseaux sociaux (24 %)



Achats en ligne : les sites marchands utilisent souvent un robot pour répondre aux questions des clients. Les escrocs le remplacent par un site web piégé à l’insu des utilisateurs (20 %)



Assistance informatique : un utilisateur croit s’adresser à un robot pour obtenir de l’aide, mais il s’agit en fait d’un site web piégé à l’insu des utilisateurs (6 %)

Une enquête publiée par Avast, spécialiste mondial des solutions de sécurité digitale et de confidentialité en ligne, montre également que 18 % des Français ont déjà été ciblés par une arnaque sentimentale où un escroc se fait passer pour un prétendant potentiel pour son propre bénéfice financier.Si près d’un quart (22 %) du panel a déjà été invité à donner de l’argent à une personne uniquement rencontrée en ligne, 4 % a fini par passer à la caisse.De même, près d’un tiers (31 %) a déjà été sollicité pour effectuer un transfert d’argent par une personne qu’il pensait connaître, mais finalement avait pris une fausse identité. Le plus souvent, les escrocs se sont fait passer pour des services tels que Netflix et Amazon (13 %), 45 % pour un ami de leur victime et 4 % du panel a même cru qu’il s’agissait de son mari ou sa femme.L’analyse des réponses des 2000 adultes interrogés a montré que près de 7 personnes sur 10 (69 %) comprend à quel point il est facile de se faire escroquer ; deux tiers (66 %) pense qu’il est bien plus facile qu’il y a 5 ans de tomber dans un piège en ligne.Près de la totalité du panel (91 %) s’accorde sur l’idée que les arnaques en ligne ont nettement gagné en sophistication, les principales raisons les plus citées étant la disponibilité de technologies plus avancées (54 %), la possibilité de dissimuler facilement son identité en ligne (38 %) et le partage excessif d’informations personnelles en ligne (56 %), qui fait des personnes concernées des proies de choix pour les escrocs.L’enquête révèle par ailleurs que les emails (73 %) constituent la principale voie de ciblage utilisée par les escrocs, suivie des SMS (37 %) et des réseaux sociaux (24 %). Sur la totalité des personnes ciblées, près d’un tiers (28 %) a fini par être victime d’une arnaque d’une manière ou une autre, tandis que 53 % des Français redoutent d’être piégés et escroqués un jour, ce qui les « mettrait en colère », les « secouerait » et ils se sentiraient « stupides » selon leurs propres termes.», souligne Jaya Baloo, Responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Avast. «Néanmoins, de récents épisodes retentissants ont poussé la population à repenser ce qu’elle publie en ligne : 95 % des Français interrogés jugent important que le public soit mieux sensibilisé pour repérer de loin une tentative d’escroquerie, et 93 % des personnes limitent déjà par sécurité les informations qu’elles partagent en ligne par crainte de se faire arnaquer en ligne.Avast, une entreprise du FTSE 100, est un spécialiste mondial des produits de sécurité et de confidentialité en ligne. Elle protège activement sous les marques Avast et AVG plus de 435 millions d'utilisateurs sur Internet contre les menaces informatiques et celles grandissantes contre les objets connectés. Ses réseaux de détection des menaces sont parmi les plus avancés dans le monde, utilisant le machine learning et l’intelligence artificielle pour détecter et contrer les menaces en temps réel.Source : Avast Trouvez-vous cette étude pertinente ?