Malgré cela, il semble y avoir un large fossé entre le nombre d'utilisateurs qui souhaitent une personnalisation et ceux qui sont réellement à l'aise avec l'idée de permettre à une marque de conserver leurs données privées de manière sûre et fiable.Twilio/Segment vient de publier un rapport compilant les résultats d'une enquête qui révèle quelques faits intéressants sur l'état de la personnalisation et la volonté du consommateur moyen de donner aux marques l'accès à leurs informations privées.La dépendance des marques à l'égard des données collectées par des tiers pourrait être à l'origine du paradoxe actuel. Les consommateurs hésitent généralement à faire confiance aux marques qui utilisent des données provenant de tiers, car il s'agit du genre de données qui pourraient être collectées sans leur consentement.Le développement des réglementations relatives à la protection de la vie privée des utilisateurs constitue également un obstacle pour les marques, ce qui conduit nombre d'entre elles à se tourner vers les données de première partie. Il s'agit de données qu'elles acquièrent elles-mêmes après avoir demandé le consentement des utilisateurs au préalable. Étant donné que de nombreux consommateurs souhaitent une personnalisation, il va de soi qu'ils donneront leur consentement si on le leur demande, puisque le principal problème est qu'ils sont suivis à leur insu.Environ 53 % des entreprises qui ont participé à cette enquête ont déclaré qu'elles allaient investir dans de nouvelles plateformes pour y compiler les données des clients. Cela leur permettrait de collecter des données à chaque étape du parcours du client, en tenant compte de tous les éléments. Puisque les clients auront déjà consenti à la collecte de données, cette quantité d'exploration de données ne sera pas contraire à l'éthique et ne violera aucune réglementation.Il est important que les marques commencent à instaurer un climat de confiance avec leurs consommateurs, car il en va de l'intérêt de toutes les parties concernées. La collecte de données de première partie y contribue.Source : Segment Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quelle est votre opinion sur la question ?