« Avec l'annonce récente de changements dans la gestion des données aux États-Unis, il est temps pour moi de passer de mon rôle de responsable mondial de la sécurité à un rôle de conseiller stratégique axé sur l'impact commercial des programmes de sécurité et de confiance, en travaillant directement avec Shou, Dingkun et d'autres dirigeants », écrit-il. Cloutier, qui travaille pour TikTok depuis 2020, quittera officiellement ses fonctions le 2 septembre.En juin, TikTok a annoncé le début de l’acheminement des données des utilisateurs américains vers des serveurs Oracle afin d'apaiser les craintes que la Chine - où ByteDance, la société mère de TikTok, est basée - ait un accès illimité à ces informations. Shou Zi Chew, PDG de TikTok, et Dingkun Hong, vice-président de ByteDance chargé de la technologie, affirment que ce changement est un moyen de minimiser les inquiétudes concernant la sécurité des données des utilisateurs aux États-Unis, mais qu'il modifie également la portée du rôle du responsable mondial de la sécurité.Une porte-parole de TikTok a déclaré que Cloutier n'était pas impliqué dans la gestion du nouveau département de TikTok dédié au traitement des données des utilisateurs américains. Elle a également expliqué que ce changement organisationnel était en préparation depuis des mois, avant que les politiciens américains ne s'en prennent à TikTok.Depuis des années, TikTok fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses liens avec la société chinoise ByteDance, certains responsables américains accusant l'application de siphonner les données des Américains au profit du gouvernement chinois. Le mois dernier, un rapport faisant état de ce que des employés de TikTok en Chine ont accédé à plusieurs reprises aux données d'utilisateurs américains est paru.En réponse à ce rapport, un groupe de sénateurs républicains a écrit une lettre à TikTok dans laquelle ils remettent en question la validité du témoignage de l'entreprise sur la confidentialité des données lors d'une audience qui a eu lieu en octobre dernier. TikTok a répondu à ces préoccupations plus tôt ce mois-ci, réitérant une fois de plus ses plans de travailler avec Oracle pour "protéger pleinement les données des utilisateurs.Source : TikTok Que vous inspire la réaction américaine sachant que les USA disposent du Patriot Act qui leur permet de mettre la main sur les données personnelles des utilisateurs européens des fournisseurs de service cloud US ?Êtes-vous surpris par le rapport qui établit que les données des utilisateurs US font l’objet de consultation en Chine ?Que pensez-vous de la réponse de TikTok qui a décidé de transférer tout son trafic américain vers des serveurs Oracle ?Que pensez-vous des critiques qui pensent que « l'emplacement physique n'a pas d'importance si les données sont toujours accessibles depuis la Chine » ?