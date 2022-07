Qu'il s'agisse de violations de la vie privée ou de la manière dont les données sont collectées et partagées avec des tiers, la liste des problèmes et des inquiétudes est loin d'être exhaustive. Il s'agit notamment de savoir combien de données sont collectées et pendant combien de temps elles sont stockées dans différentes bases de données à travers le monde.C'est pourquoi une nouvelle enquête a récemment été menée par Qonsent en gardant ces termes à l'esprit. Elle a évalué les réponses données par les utilisateurs et, d'après les résultats, il est choquant de constater que 94 % des personnes interrogées estiment avoir besoin de plus de transparence sur leurs données dans le monde en ligne.Ces consommateurs sont allés jusqu'à mentionner qu'ils avaient besoin d'un contrôle important sur la façon dont leurs données étaient partagées avec d'autres entreprises du secteur. De même, ils ont également exprimé leur souhait de mieux savoir comment les marques utilisent leurs données, notamment où et dans quel but.Les consommateurs ont insisté sur le fait qu'ils sont conscients de l'importance de la collecte de données par certaines entreprises et qu'ils en ont besoin pour améliorer leurs performances en ligne. Néanmoins, ils estiment qu'il n'y a aucune excuse au fait qu'on les laisse dans l'ignorance de données qui, en fin de compte, leur appartiennent.De nombreuses personnes interrogées reconnaissent que la collecte de données vise à améliorer l'expérience du consommateur, mais cette collecte devrait s'accompagner d'un contrôle et d'une transparence accrus. Après tout, si les consommateurs sont aux commandes, le résultat final est une relation qui ne repose que sur la confiance.L'enquête s'est également attachée à examiner en profondeur ce que les spécialistes du marketing avaient à dire sur la modification des règles de confidentialité des données. Et c'est là qu'ils ont réalisé que 88 % d'entre eux avaient des réserves sur les lois actuelles en matière de confidentialité pour la collecte des données.De même, 85 % d'entre eux estimaient que la confiance et un niveau supplémentaire de transparence étaient deux des éléments fondamentaux et les plus importants qui étaient directement liés aux dépenses publicitaires. Parallèlement, 79 % des spécialistes du marketing interrogés ont souligné l'impact des lois sur la protection de la vie privée sur l'engagement des clients.L'un des résultats les plus surprenants de l'enquête est lié au fait que 84 % des personnes interrogées déclarent qu'elles sont plus que disposées à partager leurs données avec différentes marques dont les pratiques sont transparentes, tout comme leurs politiques.Il est intéressant de noter qu'environ 77 % des personnes interrogées sont également allées jusqu'à affirmer que lorsque les politiques en matière de données sont transparentes, elles sont davantage disposées à influer positivement sur leurs décisions d'achat. Par conséquent, environ 50 % des consommateurs finiraient par acheter auprès d'une entreprise transparente. Environ 29 % d'entre eux déclarent qu'ils n'achèteront un bien ou un service que s'il est transparent.Source : Qonsent Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quelle est votre position sur le partage de vos données ?