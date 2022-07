Mais des recherches menées par Intel471 montrent que les cybercriminels trouvent des moyens d'utiliser ces plateformes pour héberger, distribuer et exécuter des fonctions qui leur permettent finalement de voler des informations d'identification ou d'autres informations à des utilisateurs peu méfiants.Les chercheurs ont découvert plusieurs voleurs d'informations qui peuvent être téléchargés gratuitement et qui s'appuient sur Discord ou Telegram pour fonctionner. L'un d'entre eux, connu sous le nom de Blitzed Grabber, fonctionne comme une API, en utilisant la fonction webhooks de Discord comme moyen de stocker les données exfiltrées par le malware.Les auteurs de menaces utilisent également le réseau de diffusion de contenu (CDN) de Discord pour héberger les charges utiles des logiciels malveillants. Les systèmes de collecte de renseignements d'Intel471 ont repéré cette technique pour la première fois en 2019, mais une variété d'acteurs de la menace l'utilisent toujours.L'automatisation des apps de messagerie signifie une barre d'entrée plus basse pour les acteurs malveillants, et la popularité accrue des apps présente également aux cybercriminels une surface d'attaque plus large. Cela donne l'occasion aux cybercriminels de bas niveau d'améliorer leurs compétences, de nouer des relations et peut-être de pivoter vers d'autres crimes plus sophistiqués à l'avenir.Source : Intel471 Qu'en pensez-vous ?Avez-vous déjà fait la mauvaise expérience de ces attaques via des applications de messagerie ?