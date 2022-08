Alors que 80 % des entreprises utilisent des logiciels open source (OSS), chiffre qui devrait atteindre 99 % l'année prochaine, seulement 1 % d'entre elles déclare ne pas s'inquiéter de la sécurité

Les mesures prises comprennent l'adoption d'une forme de technologie d'authentification multifactorielle (33 %), l'investissement dans des contrôles de tests de sécurité des applications (32 %) et l'amélioration de la découverte des actifs pour mettre à jour l'inventaire de la surface d'attaque de leur organisation (30 %). Malgré ces efforts, 34 % des entreprises indiquent que leurs applications ont été exploitées en raison d'une vulnérabilité connue dans un logiciel open source au cours des 12 derniers mois, et 28 % ont été victimes d'une exploitation de type "zero-day" inconnue jusqu'alors dans un logiciel open source.La pression exercée pour améliorer la gestion des risques de la chaîne logistique logicielle a mis en lumière les nomenclatures logicielles (SBOM). Mais l'explosion de l'utilisation des logiciels libres et le manque de rigueur de la gestion des logiciels libres ont rendu la compilation des SBOM complexe - l'étude de l'ESG montre que 39 % des personnes interrogées ont indiqué que cette tâche était un défi pour l'utilisation des logiciels libres.", déclare Jason Schmitt, directeur général du Software Integrity Group de Synopsys. "."Les résultats suggèrent également que, bien que la sécurité axée sur les développeurs et le "glissement vers la gauche" - un concept visant à permettre aux développeurs d'effectuer des tests de sécurité plus tôt dans le cycle de vie du développement - se développe parmi les entreprises qui créent des applications "cloud-natives", 97 % d'entre elles ont connu un incident de sécurité impliquant leurs applications "cloud-natives" au cours des 12 derniers mois.L'accélération des cycles de publication pose également des problèmes de sécurité. Les équipes de développement d'applications (41 %) et DevOps (45 %) s'accordent à dire que les développeurs ignorent souvent les processus de sécurité établis, tandis qu'une majorité de développeurs d'applications (55 %) s'accordent à dire que les équipes de sécurité manquent de visibilité dans les processus de développement.Source : Synopsys Qu'en pensez-vous ?