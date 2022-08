SpaceX annonce que les chercheurs en sécurité sont les bienvenus pour pirater son réseau internet par satellite, Starlink. La société ajoute qu'elle pourrait leur verser jusqu'à 25 000 dollars pour la découverte de certains bogues dans le service.Cette annonce fait suite à une sortie du chercheur en sécurité Lennert Wouters dans laquelle il déclarait avoir réussi à pirater Starlink à l'aide d'un appareil artisanal d'une valeur de 25 dollars. La divulgation s’est faite dans le cadre d’un programme de primes aux bugs de SpaceX destiné aux chercheurs de la filière désireux de soumettre leurs découvertes de vulnérabilités potentielles dans le réseau Starlink. Le piratage de Wouters, qui met en oeuvre une carte de circuit imprimé de fabrication artisanale, ne devrait pas inquiéter les utilisateurs de Starlink et n'affectera pas directement les satellites, d’après ce que rapporte SpaceX.Les ingénieurs de la société poursuivent en interne avec les tentatives de piratage afin d'améliorer le service et de le rendre plus sûr. L'entreprise a accueilli tous les chercheurs en sécurité qui souhaitaient contribuer à la sécurisation de Starlink, en leur demandant d'envisager de rejoindre l'équipe ou de faire part de leurs découvertes dans le cadre du programme de primes aux bugs de l'entreprise.« Nous autorisons les chercheurs en sécurité responsables à effectuer leurs propres tests et nous leur offrons des récompenses monétaires lorsqu'ils trouvent et signalent des vulnérabilités », indique SpaceX .Sur le site Web de SpaceX consacré au programme de récompense des bogues, il est indiqué que les chercheurs qui effectuent des tests non perturbateurs sur Starlink, rapportent les résultats et découvrent des vulnérabilités dans le cadre du programme peuvent recevoir une récompense comprise entre 100 et 25 000 dollars.Le site répertorie 32 chercheurs qui, selon SpaceX, ont signalé d'importants problèmes de sécurité dans Starlink. Il indique également que le paiement moyen au cours des trois derniers mois était de 973 dollars.Source : Starlink Qu’en pensez-vous ?