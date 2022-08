DevSecOps donne des résultats significatifs, mais seules 22 % des organisations ont élaboré une stratégie formelle intégrant la sécurité dans les processus du cycle de vie du développement logiciel

Basé sur une enquête menée par le cabinet d'analystes ESG auprès de 200 professionnels de la sécurité informatique et de la sécurité DevOps, le rapport montre que plus de la moitié des organisations interrogées utilisant des outils et des processus DevSecOps ont connu une réduction significative des incidents survenus en production.Bien que l'adoption soit actuellement faible, 62 % des répondants déclarent que leur organisation évalue activement les cas d'utilisation ou prévoit de mettre en œuvre DevSecOps. Les entreprises estiment que l'établissement d'une culture de collaboration et l'encouragement des développeurs à exploiter les meilleures pratiques de sécurité sont presque aussi importants que l'adoption d'outils DevSecOps.", explique Melinda Marks, analyste senior chez ESG. "."Selon 84 % des personnes interrogées, il est essentiel de fournir les bonnes données et les bons outils aux développeurs pour favoriser la réussite. Mais, à mesure que les entreprises augmentent la vitesse et le volume des versions pour servir davantage de clients, elles collectent d'énormes volumes de données. Les entreprises interrogées recueillent plusieurs (54 %) ou même des centaines (32 %) de téraoctets par mois, et six pour cent d'entre elles recueillent un pétaoctet ou plus par mois.L'étude montre que 91 % des entreprises utilisent plusieurs outils pour tirer le meilleur parti de leurs données, ce qui complique l'accès de plusieurs groupes aux données dont ils ont besoin pour faire leur travail.", explique Tucker Callaway, PDG de Mezmo. "Source : Mezmo Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Votre organisation a-t-elle élaboré une élaboré une stratégie DevSecOps ?