En ce qui concerne les cibles, les terminaux de type "work-from-anywhere" (WFA) restent un moyen attrayant pour les cyberadversaires d'accéder aux réseaux d'entreprise. Les environnements de technologie opérationnelle (OT) et de technologie de l'information (IT) sont également des cibles de choix, les cyberadversaires cherchant des opportunités dans la surface d'attaque croissante et la convergence IT/OT.On constate également une augmentation des techniques d'attaque destructives et sophistiquées utilisant des logiciels malveillants qui détruisent les données en les effaçant. FortiGuard Labs a identifié au moins sept nouvelles variantes majeures de wiper au cours des six premiers mois de 2022, qui ont été utilisées dans diverses campagnes contre des organisations gouvernementales, militaires et privées.Parmi les huit principales tactiques et techniques axées sur le terminal, l'évasion de défense est la tactique la plus employée par les développeurs de logiciels malveillants. Il s'agit de tenter de dissimuler des commandes en utilisant un certificat légitime pour exécuter un processus de confiance et mener à bien une intention malveillante.", explique Derek Manky, responsable de la stratégie de sécurité et vice-président des renseignements sur les menaces mondiales chez FortiGuard Labs. "."Pour se défendre, les entreprises doivent mieux comprendre les objectifs et les tactiques de leurs adversaires grâce à des renseignements exploitables sur les menaces. La sensibilisation et la formation à la cybersécurité sont également importantes à mesure que le paysage des menaces évolue, afin de maintenir les employés et les équipes de sécurité à jour. Les organisations ont besoin d'opérations de sécurité qui peuvent fonctionner à la vitesse de la machine pour suivre le volume, la sophistication et le rythme des cybermenaces d'aujourd'hui aussi, ce qui rend la prévention, la détection et la réponse alimentées par l'IA et le ML vitales pour suivre les dernières menaces.Source : FortiNet Qu'en pensez-vous ?