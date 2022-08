Proofpoint Capture : modernise la collecte de données à partir des plateformes de collaboration de communication les plus à risque et les plus populaires.





Proofpoint Patrol : garantit la conformité totale et la protection de la réputation des comptes de médias sociaux des employés, en surveillant, corrigeant et signalant les violations de la politique relative aux médias sociaux à grande échelle, et ce avec des classificateurs intelligents, des flux de travail automatisés et des rapports intuitifs.





Proofpoint Track : offre une visibilité complète sur le flux de capture, afin de s’assurer que les communications collectées soient reçues par les services en aval, tels que les référentiels et les outils de supervision.





Proofpoint Archive : simplifie le stockage, la recherche, la découverte légale, la supervision et l’accès aux données des utilisateurs finaux grâce à une archive « cloud-first » qui fournit un référentiel central sécurisé et évolutif.





Proofpoint Discover : facilite l’e-discovery et la gestion des dossiers grâce à une recherche intégrée très performante, des tableaux de bord et des visualisations avancées, une exportation sans frais et la mise en attente légale.





Proofpoint Supervision : correspond aux exigences de conformité de l’entreprise et de la réglementation en supervisant les employés réglementés et en exploitant des centaines de scénarios de détection avancés pour signaler à temps les risques liés aux communications.





Proofpoint Automate : applique les solutions de Machine Learning leader du marché à votre pile de sécurité et de conformité pour aider à réduire considérablement les « faux positifs » dans vos activités de collecte, de surveillance, de recherche, de découverte et de supervision des données.

La collecte et la conservation unifiées des données : les clients peuvent facilement gérer le contenu des plateformes de communication, notamment Microsoft Teams, Zoom, Meta, LinkedIn, Slack, Instagram et Twitter. La collecte de contenu basée sur l’API est automatiquement centralisée, avec une plateforme extensible qui consomme tous les types de données, y compris l’audio, la vidéo et le texte. Le suivi du contenu fournit une piste d’audit complète où les données en cours de transport sont recoupées et analysées pour détecter les anomalies, depuis la source jusqu’à la destination.



Détection automatisée des risques dans la communication numérique en temps réel : les clients peuvent automatiser la détection des tendances de communication afin de localiser la source du risque d’initié supervisé. Les clients peuvent surveiller de manière proactive les données sensibles et être alertés en cas de violation de la conformité.



Déduplication de la surveillance : les équipes chargées de la conformité, de l’informatique et du juridique peuvent réduire considérablement le temps consacré à l’examen des données en contournant le contenu marqué au préalable (comme les réponses et les transferts).



Découverte et classement de données grâce à l’IA : les clients peuvent suivre l’historique des données de communication de manière interactive avec des visualisations avancées, des fils de conversation intelligents, et des fonctions intégrées de recherche par mots clés.

La plateforme offre aux dirigeants d’entreprise des fonctions de collecte, de classification, de détection, de prévention, de recherche, d’eDiscovery, de supervision et d’analyse prédictive de nouvelle génération. Alimentée par l’Intelligence Artificielle (IA), elle s’appuie sur le moteur de Machine Learning (ML) exclusif de Proofpoint, destiné à répondre aux obligations complexes de conformité et de gouvernance de l’information.La technologie d’IA et ML de Proofpoint transforme le monde de la conformité et améliore son efficacité grâce à l’automatisation. La plateforme permet d’accéder à des contrôles intuitifs de la conformité, à la prévention des menaces internes et à la gestion des données, pour classifier et prédire les risques, le tout sur un large éventail de canaux de communication numériques : fichiers, emails et activités sur les terminaux. Les équipes chargées de la conformité, de l’informatique, de la gestion de l’information et des affaires juridiques peuvent ainsi obtenir une meilleure visibilité et accéder aux informations avec fidélité et contextualisation. Cela permet de s’adapter aux volumes croissants des données de l’entreprise, tout en détectant et en prévenant les risques réglementaires en temps réel.Kevin Leusing, vice-président senior et directeur général de la conformité chez Proofpoint, a déclaré : «Les clients existants peuvent tirer parti de la plateforme de conformité intelligente de Proofpoint de deux façons. Pour l’efficacité, les équipes de conformité et juridiques peuvent réduire jusqu’à 84 % le temps d’examen du contenu des communications supervisées. Pour l’efficacité, l’analyse des sentiments des données de communication ainsi qu’une variété de modèles de Machine Learning permettent une détection en amont des écarts de conduite de l’organisation, afin de protéger les clients contre les risques d’initiés et les amendes réglementaires.Proofpoint, Inc. est une entreprise spécialisée dans le domaine de la cybersécurité qui protège les ressources les plus importantes et les plus à risques des entreprises : leurs collaborateurs. Grâce à une suite intégrée de solutions cloud, Proofpoint aide les entreprises du monde entier à stopper les menaces ciblées, à protéger leurs données et à rendre leurs utilisateurs plus résistants face aux cyberattaques.Source : Proofpoint Qu'en pensez-vous ?