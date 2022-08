DuckDuckGo étend la version bêta du service Email Protection à tous





DuckDuckGo apporte de nouvelles fonctionnalités à Email Protection

Email Protection est désormais accessible à tous ceux qui utilise une application mobile, une extension de navigateur ou un navigateur Mac de DuckDuckGo. Le service a également ajouté quelques outils de confidentialité supplémentaires. Tout d'abord, il vous fournit une adresse électronique duck.com, destinée à être donnée pour le genre d'emails "Inscrivez-vous à notre newsletter pour bénéficier de 20 % de réduction" dont vous savez qu'ils n'existent que pour récolter des données et vous cibler pour des publicités. Les emails envoyés à votre adresse duck.com sont transférés à votre adresse email principale, mais sans les traceurs potentiels.En outre, Email Protection corrige les liens, les dépouille des modificateurs de suivi, met à niveau les URL HTTP non chiffrées en HTTPS lorsque cela est possible et, pour les rares réponses nécessaires, vous permet d'envoyer directement à partir de votre adresse duck.com au lieu d'exposer votre adresse électronique principale. Pendant sa version bêta fermée, DuckDuckGo affirme que 85 % des courriels traités contenaient des traceurs cachés. Pour vous inscrire à Email Protection, vous devrez utiliser l'application mobile DuckDuckGo pour iOS ou Android, utiliser l'extension de navigateur de DuckDuckGo sur Firefox, Chrome, Edge ou Brave.Vous pouvez également utiliser son navigateur Mac en version bêta (dont la liste doit être jointe dans l'application mobile DuckDuckGo). En gros, en vous inscrivant à Email Protection, vous pouvez créer des adresses Duck. Il en existe deux types qui permettent de protéger la confidentialité de votre courrier électronique :Tous les courriels envoyés à votre adresse Duck personnelle (exemple : "name@duck.com") seront débarrassés des traqueurs de courriels figurant sur la liste de blocage de DuckDuckGo, puis transférés à l'adresse électronique personnelle que vous avez fournie, avant d'arriver dans votre boîte de réception habituelle. Dans les courriels transférés, DuckDuckGo vous indiquera le nombre de traqueurs qu'il a supprimés, la société qui semble être derrière eux et d'autres informations utiles.Lorsque vous naviguez sur différents sites Web, DuckDuckGo détecte automatiquement les champs d'adresse électronique. Vous avez donc la possibilité de générer une adresse Duck privée unique (exemple : "avtzqdr@duck.com") pour une protection supplémentaire contre le profilage des adresses électroniques. Tout comme votre adresse Duck personnelle, les adresses Duck privées transfèrent également les courriels à caractère privé vers votre boîte de réception personnelle.En utilisant une nouvelle adresse Duck privée chaque fois qu'il vous est demandé de fournir une adresse électronique, il est beaucoup plus difficile pour les entreprises de vous suivre. Elles peuvent également être désactivées individuellement à tout moment, par exemple si vous commencez à recevoir du spam à l'une d'entre elles.Maintenant que DuckDuckGo a ouvert la bêta à tous, la société ajoute également quelques nouvelles fonctionnalités. Il s'agit notamment de la protection contre le suivi des liens, qui supprime les traceurs intégrés dans de nombreux liens ajoutés aux emails, y compris ceux ajoutés aux images. Dans un billet de blogue publié mercredi, DuckDuckGo note que les traceurs intégrés aux images et aux liens des emails peuvent transmettre à l'expéditeur des informations sur le moment où vous avez ouvert un message, votre géolocalisation au moment de l'ouverture et l'appareil que vous utilisiez.Le fait de connaître votre adresse électronique principale peut également permettre aux entreprises de la connecter à Facebook et à Google et de vous cibler pour des publicités sur différents sites. L'entreprise note utilement qu'elle ne vous suivra pas en utilisant son service anti-traçage. « Lorsque vos adresses Duck reçoivent un email, nous appliquons immédiatement nos protections de suivi et vous le transmettons ensuite, sans jamais l'enregistrer sur nos systèmes. Les informations sur l'expéditeur, l'objet, etc., nous ne suivons rien de tout cela », a écrit l'entreprise sur son blogue.Elle déploie également une fonction de chiffrement plus intelligente qui convertit les liens utilisant une connexion non chiffrée "http://" en un lien sécurisé "https://". Une URL utilisant HTTPS empêche les pirates - ou votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) - de voir comment vous interagissez avec un site Web. À l'heure actuelle, cette fonctionnalité prend en charge une liste croissante de 28 millions de sites. DuckDuckGo a également déployé un nouveau tableau de bord en libre-service qui vous permet de modifier votre adresse de redirection, ainsi que d'apporter toute autre modification à vos comptes Duck.« Les plus grandes menaces pour la confidentialité des emails sont les traceurs dans les emails et le profilage qui se produit via votre adresse email. DuckDuckGo Email Protection répond à ces deux problèmes et le fait de manière simple - même boîte de réception, plus de confidentialité - et nous sommes ravis d'ouvrir la bêta à tous », a déclaré Omid Majdi, le chef de produit chez DuckDuckGo. Il est néanmoins important de noter que, ces dernières années, DuckDuckGo fait de plus en plus l'objet de critiques sur des pratiques mettant en danger la vie privée des utilisateurs.En mai dernier, un chercheur en sécurité a révélé que les choses ne sont pas aussi privées que les utilisateurs l'auraient espéré et attendu. DuckDuckGo a été surpris à autoriser la transmission de données via des traceurs Microsoft vers les domaines publicitaires LinkedIn et Bing. De plus, DuckDuckGo admet qu'un accord existe entre lui et Microsoft pour l'autorisation de traceurs de l'éditeur de Windows sur des sites tiers. En 2019, le moteur de recherche avait déjà été accusé de faire le profilage des utilisateurs malgré sa promesse d'être l'anti-Google, mais DuckDuckGo a nié les allégations.Source : DuckDuckGo Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du service DuckDuckGo Email Protection ?En quoi ce service pourrait-il rendre vos courriels plus confidentiels ?Pensez-vous que DuckDuckGo respectera sa promesse de ne pas suivre les utilisateurs de ce service ?