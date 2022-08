Google recueille le plus de données sur ses utilisateurs, avec 39 points de données pour chaque utilisateur, tandis qu'Apple est la plus soucieuse de la vie privée, selon une analyse de StockApps

Commentant cette analyse, Edith Reads de StockApps.com a déclaré. ". "Google remporte la palme lorsqu'il s'agit de suivre la plupart des données des utilisateurs. Cela ne devrait pas surprendre, étant donné que l'ensemble de leur modèle économique repose sur les données.Twitter et Facebook enregistrent tous deux plus d'informations que nécessaire. Toutefois, dans le cas de Facebook, la plupart des données qu'ils stockent sont des informations saisies par les utilisateurs.Apple est dans une ligue au-dessus d'Amazon en matière de protection de la vie privée des utilisateurs. C'est l'entreprise la plus soucieuse de la vie privée. Apple ne stocke que les informations nécessaires à la gestion des comptes des utilisateurs. Cela s'explique par le fait que son site web n'est pas aussi dépendant des revenus publicitaires que Google, Twitter et Facebook.Chacune de ces entreprises de données se concentre sur une catégorie particulière de données et non sur la quantité de données. Google recueille davantage de types d'informations différentes sur les utilisateurs individuels. L'entreprise s'appuie sur ces données pour faire de la publicité ciblée plutôt que de s'appuyer sur des traqueurs tiers.Les entreprises numériques tiennent à récolter autant de données que possible. Cela montre à quel point le suivi des utilisateurs est omniprésent sur l'internet à l'heure actuelle. Cela montre également qu'il reste beaucoup de travail à faire avant que les individus puissent commencer à se sentir en sécurité lorsqu'ils utilisent l'internet.Outre les informations des utilisateurs, Google stocke une quantité importante de données sur plusieurs domaines. S'il s'agit de données, il y a une forte probabilité que Google les collecte. Cela va de la localisation spécifique des utilisateurs à l'historique de votre navigateur. En outre, il stocke l'activité des utilisateurs sur des sites Web ou des applications tiers, ainsi que les e-mails des comptes Gmail des utilisateurs.Le fait que Google conserve les emplacements spécifiques des utilisateurs est très préoccupant. En raison de leur importance pour lier les profils en ligne et hors ligne des consommateurs, les données de localisation font l'objet d'un débat animé sur la confidentialité des données.Certaines personnes ont décidé d'utiliser DuckDuckGo comme principal moteur de recherche. En effet, ce moteur de recherche promet de ne pas stocker les données des utilisateurs.Source : StockAppsQue pensez-vous de cette analyse ?