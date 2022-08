L'étude de GitLab montre que la sécurité a dépassé même l'informatique en cloud comme premier domaine d'investissement des équipes DevOps dans les organisations mondiales.La consolidation des chaînes d'outils est également une priorité élevée, 69 % des personnes interrogées souhaitant consolider leurs chaînes d'outils en raison des problèmes de surveillance, des retards de développement et de l'impact négatif sur l'expérience des développeurs.", déclare Johnathan Hunt, vice-président de la sécurité chez GitLab. "."Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent que la sécurité est une mesure de performance pour les développeurs au sein de leur organisation. Cependant, 50 % des professionnels de la sécurité indiquent que les développeurs ne parviennent pas à identifier les problèmes de sécurité - à hauteur de 75 % des vulnérabilités.Les équipes de développement, de sécurité et d'exploitation considèrent généralement que l'amélioration de la sécurité est un avantage clé de l'utilisation d'une plateforme DevOps. Les données de l'enquête montrent également que l'engagement envers la sécurité est un élément moteur pour de nombreux décideurs lorsqu'ils choisissent une plateforme DevOps ou d'autres outils. En outre, investir dans une plateforme unique permet aux praticiens de profiter de plus de fonctionnalités avec moins d'outils.Bien que 60 % des développeurs interrogés déclarent qu'ils publient du code plus rapidement qu'auparavant, la prolifération des chaînes d'outils a un impact sur la vitesse et la productivité et fait perdre un temps précieux aux développeurs. Près de 40 % des développeurs consacrent entre un quart et la moitié de leur temps à la maintenance ou à l'intégration de chaînes d'outils complexes - plus du double du pourcentage de 2021.", déclare David DeSanto, vice-président du produit chez GitLab. "Source : GitLab Trouvez-vous cette enquête pertinente ?