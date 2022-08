Près de la moitié d'entre elles (49 %) ne suivent pas les pratiques Cyber Essentials du gouvernement britannique, qui fournissent les meilleures pratiques de base, et seulement 20 % ont formellement adopté le guide "Ten steps to cyber security" du NCSC.", déclare Amanda Finch, PDG de CIISec, "."Parmi les autres conclusions du rapport, 70 % des personnes interrogées déclarent que les "" constituent le plus grand défi auquel elles sont confrontées en matière de sécurité, par rapport à la technologie (17 %) et aux processus (13 %). Le marché de la cybersécurité est toujours considéré comme solide, 75 % des personnes interrogées estimant qu'il est "en croissance", et 15 % encore plus positif, qu'il est "en plein essor".La pandémie semble avoir amélioré les perspectives d'emploi pour de nombreuses personnes : 33 % des personnes interrogées déclarent que leurs perspectives d'emploi se sont améliorées à cause de la pandémie, et seulement 4,3 % disent que leurs perspectives se sont détériorées.Malgré cela, les répondants ont rencontré des obstacles à la progression de leur carrière. Il s'agit notamment d'un manque de confiance en leurs propres capacités (38 %), d'un manque de soutien ou de mentorat de la part des organisations (38 %), de l'idée qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour occuper un poste (36 %), du sentiment d'être mal accueillis ou non acceptés (28 %) et du manque d'opportunités de formation (28 %). La diversité reste également un problème, 83 % des personnes interrogées étant des femmes contre 12 % - tandis qu'un quart (26 %) des professionnels de la cybersécurité ne peuvent pas dire que leur organisation offre l'égalité des chances.Source : The Chartered Institute of Information Security (CIISec) Trouvez-vous cette étude pertinente ?