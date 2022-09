Les préoccupations relatives aux attaques de cybersécurité se sont accrues ces dernières années à la suite d'incidents très médiatisés où des pirates informatiques ont endommagé des entreprises et exigé d'énormes rançons.L'exécutif européen annoncera sa proposition, connue sous le nom de "loi sur la cyber-résilience", le 13 septembre. Il est probable qu'elle devienne une loi après que les pays de l'UE auront apporté leur contribution.Selon le document, les règles pourraient réduire le coût des cyberincidents pour les entreprises de 290 milliards d'euros (289,8 milliards de dollars) par an, contre des coûts de mise en conformité d'environ 29 milliards d'euros.Les fabricants devront évaluer les risques de cybersécurité de leurs produits et prendre les mesures appropriées pour résoudre les problèmes, précise le document.Les entreprises devront notifier les incidents à l'ENISA, l'agence de cybersécurité de l'UE, dans les 24 heures dès qu'elles auront connaissance des problèmes, et prendre des mesures pour les résoudre.Les importateurs et les distributeurs seront tenus de vérifier que les produits sont conformes aux règles de l'UE.Si les entreprises ne s'y conforment pas, les autorités nationales de surveillance pourront "interdire ou restreindre la mise à disposition de ce produit sur le marché national, le retirer de ce marché ou le rappeler", précise le document.Les entreprises qui enfreignent les règles peuvent se voir infliger des amendes allant jusqu'à 15 millions d'euros ou jusqu'à 2,5 % de leur chiffre d'affaires mondial total, le montant le plus élevé étant retenu, les amendes étant moins élevées pour les infractions moins graves.Source : Document de la Commission européenneQu'en pensez-vous ?