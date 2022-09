Les résultats montrent que près d'un employé sur dix (9,4 %) va exfiltrer des données sur une période de six mois, et qu'ils sont beaucoup plus susceptibles de prendre des informations sensibles dans les deux semaines précédant leur démission (une augmentation de 83,1 % des incidents par rapport à la base de référence).Le premier pour cent des employés les plus prolifiques, les "super-voleurs", est responsable de 7,7 % des incidents, et les 10 % les plus prolifiques, de 34,9 %. Les données des clients sont les plus souvent volées (44,6 % des incidents), suivies du code source (13,8 %). Les comptes personnels de stockage dans le cloud - en particulier Dropbox - sont la méthode la plus couramment utilisée pour s'emparer des données (27,5 % des incidents), suivie par le courrier électronique personnel (18,7 %).Cameron Coles, responsable du marketing produit chez Cyberhaven, écrit sur le blog de l'entreprise : "."Source : Cyberhaven Trouvez-vous cette étude pertinente ?Dans quelle mesure la Grande Démission a-t-elle affectée votre organisation ?