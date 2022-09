« Nous avons toutes les données personnelles des mercenaires ! Chaque bourreau, meurtrier et violeur sera sévèrement puni. La vengeance est inévitable ! Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux forces armées de l'Ukraine ! », a prévenu le ministre Fedorov. Le piratage du site de Wagner est le dernier acte de piratage dont l'armée de pirates volontaires de l'Ukraine déclare être l'auteur. Avant le début de la guerre en Ukraine, plusieurs institutions ukrainiennes, dont des banques et des organismes gouvernementaux, ont été la cible d'un nombre croissant de cyberattaques, souvent sous la forme d'attaques DDoS ou d'opérations wiper.En représailles, des pirates volontaires ont rejoint l'armée informatique de l'Ukraine, après un appel à l'aide lancé par le ministre Fedorov deux jours après l'invasion russe, et ont commencé à attaquer des sites Web du gouvernement russe, des banques et d'autres organisations. L'armée informatique de l'Ukraine a revendiqué des attaques contre la Douma d'État (la chambre basse du parlement russe), le ministère russe de la Défense et de nombreux autres sites gouvernementaux, ainsi que la Sberbank, la plus grande banque de Russie. Le site Web du ministère russe de la Construction, du Logement et des Services publics a également été piraté en juin.Les pirates à l'origine de l'attaque ont affiché une bannière indiquant "Gloire à l'Ukraine" au lieu de la page d'accueil normale du site. L'armée informatique ukrainienne possède un compte sur l'application de messagerie Telegram, où elle fournit une liste de cibles potentielles. « C'est la première fois dans l'histoire qu'une véritable cyberguerre se déroule en ce moment même en Ukraine », a déclaré Yurii Shchyhol, qui est chargé d'assurer la sécurité du cyberespace ukrainien de la même manière que le président ukrainien Volodymyr Zelensky supervise les forces armées physiques du pays, lors d'une récente interview avec Wired.L'armée informatique ukrainienne est un acteur de la menace composé de pirates informatiques volontaires ukrainiens et internationaux travaillant en collaboration avec des fonctionnaires du ministère ukrainien de la Justice. Le groupe a été une figure centrale de la lutte que l'Ukraine et la Russie mènent dans le cyberespace, et il innove en ce qui concerne ce qu'un groupe de volontaires, quasi hacktivistes, peut faire dans le contexte d'une guerre. Les analystes s'accordent à dire qu'à l'instar de la guerre cinétique qui se déroule sur le territoire ukrainien, on ne s'attendait pas à ce que la cyberguerre prenne cette tournure.« L'armée informatique ukrainienne est une construction unique et intelligente dont la structure organisationnelle et l'impact opérationnel influenceront probablement l'art de la guerre cybernétique et de l'information dans les conflits futurs. Publiquement, cette armée sert de vaisseau qui permet au gouvernement ukrainien d'utiliser des volontaires du monde entier dans ses activités persistantes [de déni de service distribué] contre les sites Web du gouvernement et des entreprises russes », a écrit Stefan Soesanto, chercheur principal en cybersécurité au Centre d'études de sécurité (CSS) de Zurich, dans un rapport sur ce groupe de volontaires.Lors d'une réunion avec le Conseil de sécurité russe en mai, le président russe Vladimir Poutine a reconnu que le nombre de cyberattaques menées par des entités étatiques étrangères avait considérablement augmenté. La violation du site de Wagner se serait produite quelques jours seulement après la publication en ligne d'une vidéo montrant l'oligarque russe Yevgeny Prigozhin, organisateur de Wagner, encourageant personnellement les prisonniers russes à prendre part à la guerre en Ukraine. Wagner tenterait de recruter plus de 1 500 criminels condamnés à se joindre à l'attaque contre l'Ukraine, mais beaucoup auraient refusé.Selon les experts, le piratage du site de Wagner avait probablement pour but d'empêcher les mercenaires de postuler aux offres de recrutement. Lors de son interview, Shchyhol a laissé entendre que l'Ukraine mène parfaitement le jeu dans le cadre de la cyberguerre qui l'oppose à la Russie. Le responsable de la cybersécurité en Ukraine a déclaré que lui et son équipe ont réussi à contenir les cyberattaques de la Russie qui étaient censées semer la panique parmi la population ukrainienne et de montrer au monde extérieur que l'Ukraine est un État faible. Cette cyberguerre se poursuit avec des dizaines de cyberattaques chaque semaine.Il affirme que, même si les cyberattaques russes ont réussi , les pirates russes ont échoué à atteindre leur but, car son équipe a rapidement remis les sites Web concernés en ligne et a évité toute forme de panique. « Le temps le plus long que nous ayons mis pour un site a été de près d'une semaine. Aucune donnée n'a été perdue, et le résultat de cette attaque relève davantage de la guerre psychologique », a déclaré Shchyhol. Il a déclaré que le gouvernement ukrainien ne coordonnait pas les agissements de l'armée informatique de l'Ukraine, mais il faut garder à l'esprit le fait qu'elle a été créée par le ministre Fedorov.