50 % des professionnels de l'informatique pensent que l'informatique quantique pourrait exposer leurs données à des attaques de type "harvest now, decrypt later"

", déclare Colin Soutar, Ph.D., responsable de la cyberpréparation quantique aux États-Unis et directeur général de Deloitte Risk & Financial Advisory chez Deloitte & Touche LLP. "."Près de la moitié des personnes interrogées (45 %) déclarent que leur organisation prévoit de terminer l'évaluation des risques quantiques dans les 12 prochains mois, voire plus tôt. En outre, 16,2 % d'entre elles prévoient de mener de telles évaluations des risques liés à l'informatique quantique dans les deux à cinq prochaines années.Les personnes interrogées pensent que les efforts de gestion des risques liés à la sécurité de l'informatique quantique progresseront probablement suite à la pression réglementaire pour l'adoption de lois ou de politiques (27,7 %), ou à la demande des dirigeants - du conseil d'administration, du CISO/CSO, etc. -- pour permettre l'agilité cryptographique qui peut traiter les algorithmes rendus obsolètes par l'informatique quantique (20,7 %).", conclut M. Soutar.