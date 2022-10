Les logiciels antivirus sont passés du statut de "bon à connaître" à celui de nécessité absolue en ces temps marqués par la cybercriminalité. Avec les attaques de phishing, le piratage par force brute et toutes les autres méthodes que les criminels anonymes en ligne exploitent pour exposer la sécurité et le confort d'un individu, avoir des protections en permanence semble être une nécessité. Microsoft Defender pour Windows est un logiciel intégré, un système tout-en-un gratuit, offrant une couverture à la fois contre les virus et la cybercriminalité, et fait bien son travail. Cependant, tous les systèmes doivent être réévalués régulièrement pour s'assurer qu'ils ne se relâchent pas. La cybercriminalité étant un sujet en constante évolution, les logiciels doivent eux aussi évoluer.C'est là qu'interviennent des entreprises telles qu'AV-Comparatives, qui mènent des enquêtes et des tests sur une multitude de logiciels anti-malware et anti-virus, et publient les rapports soit à titre privé pour les travaux en sous-traitance, soit en ligne pour que tout le monde puisse les consulter. Ce type de travail permet également d'obtenir des avis impartiaux sur les logiciels, ce qui ne serait pas possible si les développeurs effectuaient eux-mêmes les études.Selon les résultats publiés, Microsoft Defender présente un nombre plutôt faible de situations dans lesquelles l'appareil protégé a fini par être compromis, et est également assez faible dans le département des rapports de faux positifs. Ce dernier point fait essentiellement référence à des incidents où le logiciel anti-malware signale des menaces qui n'en sont pas, comme un contenu téléchargé légalement pris au dépourvu. Cette année, Microsoft a connu un incident au cours duquel des mises à jour de son logiciel Office ont été signalées par Defender ; de tels cas se produisent lorsque les développeurs conçoivent des logiciels anti-malware trop stricts, et souvent dans la mauvaise direction. Dès que ce problème a été corrigé, le nombre de faux positifs de Defender a augmenté, et bien qu'il s'agisse d'un changement minime, rien ne vaut le zéro.Outre Defender, Avast, AVG et Avira ont été classés parmi les meilleurs produits de l'étude, chacun d'entre eux affichant des résultats parfaits en matière de lutte contre les logiciels malveillants. C'est logique, car ces trois plateformes sont développées par des entreprises qui disposent d'équipes exclusivement axées sur la cybersécurité.Source : AV-Comparatives Trouvez-vous cette étude pertinente ?Que pensez-vous de Microsoft Defender ?