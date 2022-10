Le récent rapport App Intelligence publié par Sensor Tower montre que le nombre de nouvelles applications anonymes est en hausse depuis un certain temps. En 2014, 527 nouvelles applications utilisaient des mots-clés liés à l'anonymat dans leur description, ce chiffre a plus que doublé en 2021 pour atteindre 1 257.Au cours du premier semestre de 2022, 515 nouvelles applications sont entrées en lice. C'est un peu moins qu'en 2021, mais cela indique tout de même que les consommateurs attachent de l'importance à leur vie privée en ligne et sont prêts à utiliser des applications anonymes pour la garantir. L'une des applications de cette catégorie, Safe Security, a réussi à recevoir environ 448 millions de téléchargements dans le monde. Sa principale fonction n'a pourtant rien à voir avec l'anonymat. Elle est plutôt censée bloquer les appels d'appelants anonymes, et peut aider les utilisateurs à se sentir plus en sécurité.Environ 446 des 1 257 applications axées sur l'anonymat en 2021 étaient des outils de protection de la vie privée. 172 d'entre elles étaient des plateformes de médias sociaux, ce qui indique que le monde des médias sociaux pourrait changer quelque peu à l'avenir. Les utilisateurs qui souhaitent se connecter avec d'autres personnes tout en conservant une image anonyme se tourneraient vers de telles applications, et ils utilisent également cette méthode sur Twitter.Source : Sensor Tower Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ? ces appications garantissent-elles vraiment l'anonymat ?