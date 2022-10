Les organisations participant à l'étude hébergent actuellement 41 % de leurs applications dans le cloud, mais elles s'attendent à ce que ce chiffre passe à 57 % au cours des 18 prochains mois, ce qui devrait entraîner une augmentation de la complexité.Les préoccupations opérationnelles et sécuritaires comprennent : le détournement de comptes, de services ou de trafic (35 %), les logiciels malveillants ou les ransomwares (31 %), les problèmes d'accès à la vie privée/aux données, tels que ceux du GDPR (31 %), les accès non autorisés (28 %) et les attaques de l'État-nation (26 %).", explique Kevin Bocek, vice-président de la stratégie de sécurité et des renseignements sur les menaces chez Venafi. "À la question de savoir qui doit être responsable de la sécurité des applications basées sur le cloud, l'option la plus populaire est le partage des responsabilités entre les équipes d'exploitation de l'infrastructure du cloud et les équipes de sécurité de l'entreprise (24 %). Les options suivantes les plus populaires sont le partage de la responsabilité entre plusieurs équipes (22 %), la responsabilité avec les développeurs écrivant des applications cloud (16 %) et les équipes DevSecOps (14 %).", ajoute Bocek. "Source : Venafi Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ? les équipes collaborent-elles pour résoudre les problèmes de sécurité liés au cloud ?