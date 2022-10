Level Lock+ fonctionne avec la clé Apple Home

Lorsque le Level Lock+, fabriqué par Level Home, est installé sur une porte, les utilisateurs peuvent déverrouiller et reverrouiller leur maison d'une simple pression sur la touche Home Key d'Apple, une fonction qui utilise la technologie NFC et des jetons sécurisés dans le logiciel d'Apple. Les utilisateurs peuvent envoyer les clés par SMS à leurs amis ou automatiser le verrouillage de la porte.Pour Level, c'est l'occasion de se démarquer en tant que société technologique sur un marché dominé par quelques grands fabricants de serrures plus anciens, en proposant une fonction logicielle très demandée par un sous-ensemble de passionnés de la maison intelligente. « Il y a une question qui se pose actuellement dans cette catégorie, a déclaré John Martin, PDG de Level, à CNBC. La question est de savoir si une serrure intelligente est un appareil électronique grand public ? Ou est-ce une serrure traditionnelle qui est maintenant intelligente ? »Pour Apple, il s'agit d'une étape importante dans le développement d'une fonctionnalité très attendue qui a été annoncée pour la première fois en 2021. Home Key est un exemple d'Apple qui continue à numériser des choses qui sont normalement transportées dans un portefeuille ou une poche physique, de l'argent liquide aux clés.Bon nombre des nouvelles fonctionnalités logicielles d'Apple de ces dernières années ont eu pour but de rendre l'iPhone plus précieux pour les utilisateurs afin de les empêcher de passer à d'autres marques de téléphones. Un utilisateur dont la porte d'entrée est étroitement intégrée à son téléphone pourrait être moins enclin à passer à un téléphone Android.Certaines des initiatives les plus récentes d'Apple, notamment ses ambitions en matière de maison intelligente, nécessitent un support matériel ou système important de la part de tiers pour pouvoir fonctionner. Mais par rapport aux fonctionnalités des mises à jour d'iOS où Apple contrôle le matériel et le logiciel, ces nouvelles intégrations peuvent prendre plus de temps pour devenir largement disponibles.Level Lock+ est très similaire au Level Lock déjà existant, qui est également une serrure intelligente permettant aux utilisateurs de verrouiller et de déverrouiller les portes directement depuis l'application Home sur les appareils Apple. Les deux produits prennent également en charge les cartes NFC, les clés ordinaires et le partage entre invités. Mais contrairement au modèle précédent, le nouveau modèle fonctionne également avec Apple Home Key.Apple Home Key est une fonctionnalité introduite avec iOS 15 qui permet aux fabricants de serrures intelligentes d'intégrer ces produits dans l'application Wallet afin que les utilisateurs puissent ouvrir les portes en tapant simplement leur iPhone ou leur Apple Watch contre la serrure. Avec Home Key, les gens peuvent aussi facilement partager leurs clés avec d'autres utilisateurs d'iPhone.Outre Home Key, Apple a annoncé Car Key, qui permet de déverrouiller les voitures prises en charge par BMW et Hyundai, et Room Key, qui permet d'intégrer les clés d'hôtels de chaînes telles que Hyatt dans l'application Wallet d'Apple. L'iPhone d'Apple s'intègre plus profondément aux véhicules grâce à CarPlay, et étend les services financiers à ses utilisateurs avec Goldman Sachs.Les admirateurs de maison intelligente pourraient simplement être enthousiasmés par une nouvelle option de serrure Home Key. Depuis les débuts de Home Key en 2021, il n'y a eu qu'un seul modèle de serrure supporté en vente aux États-Unis, la Schlage Encode Plus. Le besoin élevé des consommateurs d'Apple pour une nouvelle serrure Home Key a été révélé après que des journalistes et des utilisateurs aient pu acheter ou localiser Level Lock+ dans certains magasins Apple.Certaines personnes sur les forums seront déçues d'apprendre que Level ne mettra pas à jour le firmware de ses anciens verrous pour prendre en charge Home Key. Pour la prise en charge de Home Key, les utilisateurs auront besoin du Level Lock+ vendu dans les Apple stores ou en ligne. « Nous ne prévoyons pas de faire une mise à jour du firmware pour Touch, a déclaré Martin. Nous devions innover la technologie qui se trouve à l'intérieur du produit pour prendre en charge les clés domestiques d'une manière qui allait être de première classe. »Source : Apple