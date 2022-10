La position de l'Europe...

...et du Royaume-Uni

Mais un professeur d'ingénierie de la sécurité s'inquiète

Le danger de s'appuyer sur des preuves douteuses

Les recommandations du professeur

Une proposition de la Commission européenne pourrait obliger les entreprises technologiques à analyser les messages privés à la recherche de matériel d'abus sexuel d'enfants (CSAM) et de preuves de pédopiégeage, même lorsque ces messages sont censés être protégés par un chiffrement de bout en bout. La sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, ou pédopiégeage, est « une pratique où un adulte se "lie d’amitié" avec un enfant (de manière générale en ligne, mais le pédopiégeage hors ligne existe également) dans le but de commettre des abus sexuels à son encontre ». L'adulte cherche à se rapprocher d'un enfant et à instaurer avec lui une relation affective, voire parfois aussi avec sa famille, pour lever les inhibitions de la victime dans l'intention de perpétrer des abus sexuels.Les services en ligne qui reçoivent des « ordres de détection » en vertu de la législation en cours de l'Union européenne auraient « des obligations concernant la détection, le signalement, la suppression et le blocage du matériel d'abus sexuel d'enfants connus et nouveaux, ainsi que la sollicitation d'enfants, quelle que soit la technologie utilisée dans les échanges en ligne », indique la proposition. La proposition reconnait que le chiffrement de bout en bout est un outil de sécurité important, mais ordonne essentiellement aux entreprises de casser ce chiffrement de bout en bout par tous les moyens technologiques nécessaires :« Afin de garantir l'efficacité de ces mesures, de permettre des solutions sur mesure, de rester technologiquement neutres et d'éviter le contournement des obligations de détection, ces mesures devraient être prises quelles que soient les technologies utilisées par les prestataires concernés dans le cadre de la fourniture de leurs services. Par conséquent, le présent règlement laisse au fournisseur concerné le choix des technologies à exploiter pour se conformer efficacement aux ordres de détection et ne devrait pas être compris comme incitant ou décourageant l'utilisation d'une technologie donnée, à condition que les technologies et les mesures d'accompagnement répondent aux exigences de présent règlement.« Cela inclut l'utilisation de la technologie de cryptage de bout en bout, qui est un outil important pour garantir la sécurité et la confidentialité des communications des utilisateurs, y compris celles des enfants. Lors de l'exécution de l'ordre de détection, les fournisseurs devraient prendre toutes les mesures de sauvegarde disponibles pour s'assurer que les technologies qu'ils emploient ne peuvent pas être utilisées par eux ou leurs employés à des fins autres que le respect du présent règlement, ni par des tiers, et pour éviter ainsi de porter atteinte à la sécurité et la confidentialité des communications des utilisateurs ».Un document de questions-réponses décrivant la proposition souligne l'importance d'analyser les messages chiffrés de bout en bout : « Le NCMEC [National Center for Missing and Exploited Children] estime que plus de la moitié de ses rapports CyberTipline disparaîtront avec le chiffrement de bout en bout, laissant les abus non détectés, à moins que les fournisseurs ne prennent des mesures pour protéger les enfants et leur vie privée également sur les services chiffrés de bout en bout ».Le gouvernement britannique propose de donner au régulateur de l'Internet Ofcom de nouveaux pouvoirs pour forcer les plateformes de messagerie et d'autres types de services en ligne à mettre en œuvre des technologies d'analyse du contenu, même si leur plateforme est chiffrée de bout en bout. Ainsi, la mise à jour du projet de loi sur la sécurité en ligne, qui est en cours d'examen au Parlement britannique, stipule que les fournisseurs locaux et étrangers d'un « service réglementé d'utilisateur à utilisateur » doivent signaler tout contenu partagé d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants à la National Crime Agency du pays.Un fabricant d'applications pourrait également concevoir son service et son code de manière à intercepter et à inspecter les messages pendant qu'ils circulent entre les participants d'une conversation. La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a déclaré dans un communiqué que le projet de loi permettra ainsi de lutter contre les abus sexuels sur les enfants. « L'abus sexuel d'enfants est un crime répugnant. Nous devons tous veiller à ce que les criminels ne soient pas autorisés à se déchaîner en ligne et les entreprises technologiques doivent jouer leur rôle et assumer la responsabilité de la sécurité de nos enfants », a-t-elle déclaré.« Des éléments tels que le chiffrement de bout en bout réduisent considérablement la capacité des plateformes à détecter les abus sexuels sur les enfants. Le projet de loi sur la sécurité en ligne établit une obligation légale claire de prévenir, d'identifier et de supprimer les contenus pédopornographiques, quelles que soient les technologies utilisées. Personne ne peut raisonnablement nier qu'il s'agit d'un impératif moral », a-t-elle ajouté. Le communiqué affirme également : « la vie privée et la sécurité ne s'excluent pas mutuellement. Nous avons besoin des deux, et nous pouvons avoir les deux et c'est ce que cet amendement offre ».Cependant, l'amendement compromettrait la nature même du chiffrement de bout en bout. Et ce qui n'est pas chiffré de bout en bout peut être surveillé au choix de l'application ou du fournisseur de services. Si la législation est adoptée par le Parlement, l'Ofcom aura le pouvoir de contraindre les entreprises technologiques à payer des pénalités si ce système d'inspection n'est pas mis en œuvre. « Il incombe aux entreprises technologiques de développer ou de se procurer des technologies permettant d'atténuer les risques, quels que soient leurs choix de conception », a expliqué la ministre britannique de l'Intérieur.Dans un article intitulé, Anderson réfute les arguments avancés par Ian Levy, directeur technique du UK National Cyber Security Centre, et Crispin Robinson, directeur technique de la cryptanalyse au Government Communications Headquarters (GCHQ), l'équivalent britannique de la NSA.Dans un article intitulé, Anderson réfute des arguments avancés par Ian Levy, directeur technique du UK National Cyber ​​Security Centre, et Crispin Robinson, directeur technique de la cryptanalyse au Government Communications Headquarters (GCHQ), l'équivalent britannique de la NSA.Le document pro-surveillance, rédigé par Levy et Robinson et intitulé, a été évoqué plus tôt ce mois-ci par la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, devant la commission des libertés civiles du Parlement européen en soutien au règlement similaire de l'UE.L'article de Levy et Robinson, étant lui-même une réponse à un article s'opposant à l'analyse côté appareil qu'Anderson a co-écrit avec 13 autres experts en sécurité en 2021, décrit les différents types de préjudices que les enfants peuvent rencontrer en ligne : partage d'image indécente; partage d'images virales; partage d'images/vidéos indécentes entre délinquants; préparation d'une future victime par un délinquant; communication entre délinquants; et le streaming d'abus à la demande.Anderson soutient que cette taxonomie des préjudices reflète les intérêts des enquêteurs criminels plutôt que le bien-être des enfants. « Du point de vue de la protection de l'enfance et des droits de l'enfant, nous devons examiner les préjudices réels, puis les priorités pratiques des interventions policières et de travail social qui peuvent les minimiser », estime-t-il.Anderson remet en question les données utilisées pour alimenter l'indignation des médias et les inquiétudes politiques concernant les préjudices causés aux enfants. Citant les 102 842 rapports du Centre national pour les enfants disparus et exploités (NCMEC pour National Center for Missing and Exploited Children), l'organisation américaine à but non lucratif coordonnant les rapports sur la maltraitance des enfants des entreprises technologiques, à la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, il estime que cela a conduit à 750 poursuites pour images indécentes, « bien moins de 3% du total de 2019 de 27 233 poursuites pour délits d'image indécente, dont 26 124 concernaient des images d'enfants ». Et le nombre de ces poursuites a culminé en 2016 et a depuis diminué, dit-il.« En bref, les données ne corroborent pas les allégations de dommages croissants à grande échelle initiés en ligne et évitables par la numérisation d'images », déclare Anderson.Cependant, le vrai mal est causé par les faux positifs, observe-t-il, en désignant Operation Ore, une répression de la maltraitance des enfants sur Internet qui a commencé il y a deux décennies et a conduit à de fausses accusations.Levy et Robinson proposent « d'avoir des modèles de langage exécutés entièrement localement sur le client pour détecter le langage associé au toilettage ». Ils comparent cette approche à l'analyse CSAM sur l'appareil proposée par Apple (et par la suite abandonnée, du moins pour le moment) aux États-Unis. Bien qu'ils reconnaissent les problèmes soulevés à l'époque - faux positifs, dérive de la mission, vulnérabilité à la falsification - ils affirment : « Grâce à nos recherches, nous n'avons trouvé aucune raison pour laquelle les techniques de numérisation côté client ne peuvent pas être mises en œuvre en toute sécurité dans de nombreuses situations rencontrées ».Anderson affirme que les forces de l'ordre ont depuis longtemps renoncé à analyser les e-mails à la recherche de mots-clés tels que « bombe », car cela ne fonctionne pas et parce que l'analyse du trafic, pour laquelle l'accès au contenu n'est pas requis, est plus efficace. Et il ne s'attend pas à ce que les modèles de traitement du langage naturel (NLP) fonctionnent mieux.« L'utilisation de modèles NLP modernes pour détecter les discours illégaux - qu'il s'agisse de toilettage sexuel, de recrutement terroriste ou de discours de haine - est très sujette aux erreurs », affirme-t-il. « Notre groupe de recherche a une longue expérience de la recherche d'extrémisme politique violent en ligne, ainsi que de fraude et de spam. En se basant uniquement sur le contenu textuel, il peut être difficile d'obtenir des taux d'erreur nettement inférieurs à 5 à 10%, selon la nature du matériel recherché ».Avec 5% de faux positifs, Anderson suggère que chacun des 1,6 million de policiers européens aurait 625 alarmes sur des dommages potentiels à gérer quotidiennement – ce qui n'est pas exactement un scénario pratique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'options, juste que les correctifs techniques brisant le chiffrement ne sont pas adaptés.Anderson a indiqué que le secteur privé s'est montré intéressé à aider les gouvernements à se lancer dans l'analyse du contenu.« Il y a une société appelée Thorn qui fait pression pour le contrat de numérisation et aimerait obtenir un mandat du gouvernement pour que son logiciel soit installé dans vos clients de chat », a-t-il déclaré.« Les opérateurs de services de chat détesteraient cela, ce qui pourrait expliquer pourquoi Apple a produit son propre logiciel de numérisation côté client qui a provoqué un cataclysme l'année dernière avant qu'une partie de celui-ci ne soit retiré. Il existe également des startups britanniques financées par le GCHQ et le Home Office pour produire des prototypes. Peut-être que cela serait simplement utilisé comme un moyen d'intimider les Big Tech pour qu'ils fassent le travail eux-mêmes.« Cependant, le gros point faible est la façon dont Big Tech gère les rapports des utilisateurs, qui vont de mauvais (Facebook) à presque pas du tout (Twitter). Il y a un réel cas pour que les gouvernements imposent de meilleures performances ici, comme l'indique le document et comme j'en parle également dans mon article sur le projet de loi britannique sur la sécurité en ligne ».Anderson, dans son article sur le contrôle du chat, suggère que les militants de la sécurité des enfants et de la confidentialité pourraient faire cause commune pour faire avancer les règles qui obligent les fournisseurs de services en ligne à supprimer les contenus illégaux lorsqu'ils sont signalés.« À l'heure actuelle, les entreprises technologiques prêtent attention aux demandes de retrait de la police et des avocats du droit d'auteur, car les ignorer peut coûter cher - mais ignorent les utilisateurs ordinaires, y compris les femmes et les enfants », dit-il. « Cela doit être corrigé, que ce soit par des sanctions pénales ou par des sanctions financières importantes ».Les recommandations d'Anderson pour faire face à la maltraitance des enfants se concentrent sur des approches traditionnelles et relativement compliquées : une police communautaire de qualité plutôt que des solutions à bouton-poussoir ; engagement social; responsabiliser les jeunes; et le respect des droits de l'homme.« L'idée que les problèmes sociaux complexes peuvent être résolus par des solutions techniques bon marché est le chant des sirènes du vendeur de logiciels et a attiré de nombreux ministères crédules sur les rochers », a déclaré Anderson. « Là où les ministres achètent l'idée d'une 'solution' logicielle magique, comme l'industrie aime appeler ses produits, les résultats sont souvent décevants et parfois désastreux ».Au-delà de cela, Anderson dit que la surveillance omniprésente, sans motif, viole le droit des droits de l'homme. « L'état de droit doit primer sur la 'sécurité nationale' », conclut-il. « Nous devons conserver un avantage moral sur les États autoritaires concurrents, et pas seulement un avantage militaire et technologique. Le chiffrement de bout en bout doit donc rester disponible pour des raisons morales ».Et, dit-il, le chiffrement doit rester pour des raisons de cybersécurité valables, comme Levy et Robinson l'ont reconnu précédemment, et lui et ses collègues technologues l'ont soutenu dans leur article précédent.Source : Ross Anderson Pour ou contre la surveillance des communications au nom de la protection des enfants ?Que pensez-vous de l'argumentaire de Ross Anderson ?Que pensez-vous de ses propositions pour s'attaquer au contenu pédopornographique ?