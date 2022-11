Dans le sillage des campagnes mondiales d'attaques DDoS record et de plus en plus sophistiquées, cette avancée permet à Prolexic d'Akamai de défendre ses clients contre les plus grandes attaques à plusieurs térabits et de proposer de meilleures performances et une fiabilité améliorée pour les entreprises en ligne de toutes tailles.De nouveaux centres de nettoyage, ainsi que des centres supplémentaires implantés aux quatre coins du monde, analysent le trafic entrant, identifient les menaces et suppriment les activités malveillantes, afin d'éviter les interruptions pour les utilisateurs finaux ou les réseaux. Les centres sont entièrement définis par logiciel et facilitent les déploiements rapides pour étendre les capacités et améliorer la couverture régionale et la redondance.Le déploiement initial a débuté au troisième trimestre 2022 et se poursuit en 2023 avec l'implantation de centres supplémentaires dans toutes les grandes régions, y compris en Amérique du Nord (Est/Ouest des États-Unis, Canada), en Europe (Italie, Espagne, Suisse), en Asie (Inde, Japon, Hong Kong) et au Moyen-Orient.Les menaces DDoS évoluent rapidement et mettent en péril les entreprises qui ne disposent pas des moyens de défense appropriés. Depuis 2020, les entreprises ont subi une avalanche d'extorsions DDoS, d'attaques à plusieurs térabits très médiatisées, d'actions liées à l'hacktivisme et une explosion des nouvelles menaces.Les équipes de sécurité sont également soumises à une pression considérable pour se défendre contre un arsenal en plein essor d'attaques de plus en plus sophistiquées. En 2010, les cinq principaux vecteurs d'attaque DDoS représentaient 90 % de l'ensemble des attaques, contre 55 % aujourd'hui.Sean Lyons, Senior Vice President et General Manager de la division Infrastructure Security d'Akamai, a déclaré : «Akamai soutient et protège la vie en ligne. Grâce à la plateforme de traitement distribuée d'Akamai, du cloud à la bordure de l'Internet, les clients peuvent facilement développer et exécuter des applications.Source : Akamai Qu'en pensez-vous ?