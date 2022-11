Selon une étude récente de Beyond Identity, les violations de la sécurité des crypto-monnaies coûtent à la victime moyenne plus de 150 dollars. Compte tenu du fait que 30 % des négociants en crypto-monnaies ont été victimes d'une faille de sécurité, il semble que beaucoup de devises soient tombées entre de mauvaises mains ces derniers temps.L'étude a également révélé que plus de la moitié de ces investisseurs ont admis avoir oublié le mot de passe de leur compte, ce qui les a empêchés d'accéder à leurs avoirs au moins une fois. Cette constatation montre l'importance d'un service clientèle rapide sur une plateforme de négociation et d'un comportement prudent en matière de sécurité de la part de l'utilisateur.Beyond Identity a également révélé les bourses de crypto-monnaies les plus sûres et celles qui bénéficient de la plus grande confiance des utilisateurs.Beyond Identity a utilisé l'historique des recherches sur Google pour savoir combien de personnes cherchent à escroquer et à pirater les comptes en crypto-monnaie des gens et combien cherchent à se protéger. Ils ont découvert que les recherches telles que "" ont augmenté de près de 200% au cours de l'année dernière.Pendant ce temps, les traders en crypto et NFT sont en alerte. Des expressions recherchées comme "" ont augmenté en moyenne de près de 1 500 %. Les réponses des participants à l'étude ont montré que 13 % de ceux qui détiennent des crypto ou des NFT sont "très inquiets" à l'idée que ces actifs soient compromis par une faille de sécurité sur leur compte.Si vous faites partie du nombre croissant d'utilisateurs de blockchain préoccupés par la cybersécurité, consultez certains de ces échanges bien notés par plus de 1 000 investisseurs en crypto et NFT.L'enquête de l'étude a révélé que la plupart des investisseurs ont fait confiance à Binance comme la meilleure plateforme d'échange de crypto. Les répondants de la génération Z se sont davantage penchés sur Coinbase, une plateforme qui a gagné la plus grande confiance de seulement 13% dans l'ensemble. Crypto.com a été le meilleur choix pour 11 % d'entre eux, et moins de 10 % ont choisi FTX ou Bitfinex. Binance est arrivé en tête avec 17 % du total des votes.Selon Investopedia, les utilisateurs de Binance lui ont attribué seulement deux étoiles sur cinq sur Trustpilot, citant souvent des problèmes de convivialité. La confiance des personnes interrogées dans la plateforme pourrait être due à des avantages autres que la sécurité des comptes. L'un des principaux avantages de Binance est la faiblesse de ses frais, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle suscite autant d'intérêt.Beyond Identity a analysé la sécurité d'une poignée de marchés de crypto-monnaies et de NFT populaires en se basant sur des facteurs tels que l'existence d'une assurance contre le vol, la fiabilité du processus d'authentification de l'utilisateur et l'accessibilité de l'assistance clientèle.Sur la base de ces critères, Crypto.com s'est classé premier en tant que plateforme d'échange la plus sûre, FTX et Gemini occupant les deuxième et troisième places. Parmi les places de marché qui proposent le trading NFT, Crypto.com est également arrivé en tête, suivi de FTX et de Binance, le préféré des utilisateurs. Quant aux plateformes qui n'autorisent pas les utilisateurs à négocier des NFT, Gemini est numéro un, Bitstamp et WhiteBIT occupant respectivement la deuxième et la troisième place.Bien que la confiance des utilisateurs à l'égard de Crypto.com soit bien fondée, selon l'étude, la confiance ne peut aller plus loin dans la protection des crypto et NFT actifs. La responsabilité de la sécurité des comptes incombe en grande partie à la plateforme de négociation, mais les investisseurs doivent également utiliser quelques bonnes pratiques pour garder leurs données et leurs avoirs en sécurité.Dans la partie enquête de l'étude de Beyond Identity, il a été demandé aux investisseurs expérimentés en crypto et NFT quelles pratiques de sécurité ils utilisaient pour protéger leurs comptes. L'identification multifactorielle (MFA) était la méthode de sécurité numéro un utilisée par plus de la moitié des répondants pour sécuriser leurs données.La MFA consiste à utiliser plusieurs formes d'identification pour authentifier l'identité d'un utilisateur. Un mot de passe seul ne suffit généralement pas à sécuriser un compte. Il est judicieux d'exiger au moins un autre identifiant de connexion pour empêcher les attaquants d'entrer.D'autres moyens courants d'empêcher les cybercriminels d'accéder aux avoirs des investisseurs consistent à utiliser plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies et de NFT, des portefeuilles de secours ou des portefeuilles froids. Il existe différents types de portefeuilles de crypto-monnaies, et un portefeuille froid est un portefeuille entièrement hors ligne, ce qui le rend plus difficile d'accès pour les autres.Il existe également de mauvaises habitudes que les investisseurs devraient éviter, mais dont beaucoup se sont rendus coupables. Malheureusement, près de la moitié des personnes interrogées par Beyond Identity ont utilisé leur navigateur pour enregistrer le mot de passe d'un compte. C'est facile à faire, et vous êtes probablement invité à le faire souvent. Mais si c'est tentant, cela rend vos mots de passe facilement accessibles à d'autres personnes.Il est choquant de constater que près de 20 % des participants à l'enquête ont admis avoir partagé leurs mots de passe de comptes cryptés avec d'autres personnes. Il peut s'agir d'une pratique courante pour les informations de connexion à un compte de streaming, mais c'est une très mauvaise idée lorsqu'il s'agit d'actifs financiers et cryptographiques. On ne sait jamais ce qu'un "ami" peut faire de vos informations !Les inquiétudes en matière de cybersécurité concernant les cryptos et les NFT poussent les investisseurs à chercher des solutions sur Google et les amènent à faire confiance à certaines plateformes sur la base d'un raisonnement bancal. Mais selon les recherches de Beyond Identity, Crypto.com est une valeur sûre pour la protection de vos actifs.Les traders en crypto devraient néanmoins adopter quelques bonnes pratiques de sécurité pour contribuer à la protection de leurs données. L'utilisation de l'AMF et de plusieurs portefeuilles est un bon point de départ, mais il est tout aussi important de se défaire de certaines mauvaises habitudes. Utilisez-vous encore votre navigateur pour stocker vos mots de passe ou donnez-vous à d'autres personnes l'accès à votre compte ? Nous vous suggérons de changer vos identifiants de connexion maintenant et de les garder pour vous à l'avenir.Source : Beyond Identity Qu'en pensez-vous ? trouvez-vous cette étude pertinente ?A quelle plateforme d'échanges de cryptomonnaies faites-vous le plus confiance ?