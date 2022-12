Envoyé par Karim Toubba Envoyé par

Conformément à notre engagement de transparence, je voulais vous informer d'un incident de sécurité sur lequel notre équipe enquête actuellement.



Nous avons récemment détecté une activité inhabituelle au sein d'un service de stockage en nuage tiers, qui est actuellement partagé par LastPass et sa société affiliée, GoTo. Nous avons immédiatement lancé une enquête, engagé Mandiant, une société de sécurité de premier plan, et alerté les forces de l'ordre.



Nous avons déterminé qu'une partie non autorisée, utilisant les informations obtenues lors de l'incident du 20 août 2022, a pu accéder à certains éléments d'information de nos clients. Les mots de passe de nos clients restent cryptés en toute sécurité grâce à l'architecture Zero Knowledge de LastPass.



Nous travaillons avec diligence pour comprendre la portée de l'incident et identifier les informations spécifiques qui ont été consultées. En attendant, nous pouvons confirmer que les produits et services de LastPass restent entièrement fonctionnels. Comme toujours, nous vous recommandons de suivre nos meilleures pratiques en matière d'installation et de configuration de LastPass, que vous trouverez ici.



Dans le cadre de nos efforts, nous continuons à déployer des mesures de sécurité renforcées et des capacités de surveillance à travers notre infrastructure pour aider à détecter et à prévenir d'autres activités des acteurs de la menace.