À la lumière du dernier rapport révélé par l'équipe d'Atlas VPN, les escrocs des crypto-monnaies ont volé près de 2,5 milliards de dollars en seulement 9 mois. Alors que pour le troisième trimestre seulement, les escrocs ont réussi à voler près de 483 millions de dollars. Ce qui semble intéressant, c'est que, par rapport aux attaques observées au deuxième trimestre, la fréquence de ces attaques a diminué de 43 % au troisième trimestre de l'année en cours.L'équipe d'Atlas VPN a réalisé ce rapport à partir des données reçues par Slowmist Hacked, une société d'analyse qui garde un œil sur les attaques menées contre de tels projets. Les données sont basées uniquement sur les escroqueries qui ont été officiellement divulguées par les victimes, et la perte financière totale liée à ces activités a été calculée en convertissant simplement la monnaie qui a été volée par l'attaquant à son taux de marchéSur la base de ces données, l'écosystème Ethereum arrive en tête du classement pour avoir été le plus touché de tous, puisqu'il a subi plus de onze cyberattaques, entraînant une perte de 348 millions de dollars. Ethereum est suivi par Polkadot, qui a subi une perte de 52 millions de dollars à la suite de deux attaques seulement. Binance Smart Chain, malgré treize attaques, a subi une perte de 28 millions de dollars, suivi par l'écosystème Solana, qui a subi une perte de 6 millions de dollars en seulement trois attaques.D'autre part, les projets NFT ont également été ciblés par les attaquants, puisqu'ils ont réussi à dérober 4 millions de dollars en seulement sept attaques.Au début de l'année, 1,3 milliard de dollars ont été volés par le biais de ces escroqueries, puis 810 millions de dollars au deuxième trimestre, avant de chuter de quarante pour cent pour atteindre seulement 483 millions de dollars au trimestre précédent.Avec la baisse du marché des crypto-monnaies, la fréquence des attaques diminue également. L'effondrement majeur du marché en juin a entraîné 24 attaques en juillet, suivies de 21 le mois suivant et de seulement 10 attaques en septembre. Cela montre que les attaques ont diminué de 43 % et qu'il y a eu une baisse globale de 28 % en comparaison annuelle.Ces attaques prouvent que, malgré les mesures de sécurité strictes appliquées aux chaînes de blocs, les pirates parviennent toujours à les contourner pour mettre la main sur les crypto-monnaies.Source : AtlasVPN Qu'en pensez-vous ?