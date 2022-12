2 0

Les 16-19 ans gagnent rarement de l'argent (sauf s'ils font des jobs d'été, de l'alternance, ...).Les parents donnent un peu mais c'est contraignant de demander la CB à chaque fois sur ce qui est dématérialisé.En plus les prix ne sont pas attractifs, c'est souvent autour d'1€ pour la musique peu importe que le titre soit récent ou vieux... (en plus parfois on peut s'en lasser)Les plateformes de musiques doivent bien vivre et faire des bénéfices colossaux entre la pub, les achats de titres et les abonnements. Niveau frais, il y a forcément l'infrastructure, le personnel, des locaux et tout ce qui est lié à une entreprise mais une fois que c'est en place l'innovation est minime.Pour les films, on le regarde généralement 1x (plus s'il est bien) et payer le prix du dématérialisé le même prix que du physique avec des DRM, ou le même prix qu'une place de cinéma, je trouve que c'est du vol. Avec le cinéma, on profite d'une expérience (image + son 7.1 ou plus) quand ça vaut le coup (avec de l'action, des effets spéciaux, une bande son, ...).Pour la VOD il faudrait maintenant être abonné à plusieurs plateformes pour profiter d'un bouquet complet et récent (à cause des exclusivités).On cherche aussi à nous faire passer tout notre temps devant un écran je trouve afin de nous gaver de pub et nous faire consommer :- réseaux sociaux- nombreuses chaînes TNT- VODDans les années 90, je trouve que l'on sortait plus (sport, rencontres, ...) et on appréciait ses épisodes de séries le samedi soir et les quelques films qui passaient (et qui nous mettait pas de la diversité partout et pour rien).Avant le harcèlement était plutôt à l'école et maintenant il peut être à l'école et en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus plutôt néfastes avec le temps.