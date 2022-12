TOP 4 des types de logiciels malveillants que les attaquants ont tenté de lancer suite à l'exploitation de vulnérabilités, Q1-Q3 2022 TOP 4 des types de logiciels malveillants que les attaquants ont tenté de lancer suite à l'exploitation de vulnérabilités, Q1-Q3 2022

Une nouvelle étude de Kaspersky montre qu'en dépit de l'"hiver cryptographique", qui a vu la valeur des crypto-monnaies chuter considérablement et l'industrie des crypto-monnaies faire face à une crise de liquidité, l'activité criminelle ciblant l'industrie cryptographique ne semble pas ralentir.La recherche révèle que 215 843 nouveaux mineurs sont apparus et ont pris le contrôle d'ordinateurs en 2022, et que le minage de crypto-monnaies peut générer environ 40 500 dollars par mois pour les cybercriminels. L'essentiel du bond du minage s'est produit au troisième trimestre, avec plus de 150 000 nouveaux mineurs repérés entre juillet et septembre.Le minage de Monero (XMR) est le plus courant parmi les échantillons analysés (48 %). Cette monnaie est connue pour ses technologies qui rendent anonymes les données de transaction afin d'assurer une confidentialité maximale. Il est donc impossible d'identifier les adresses qui échangent du Monero, le montant des transactions, les soldes ou l'historique des transactions, autant de facteurs qui sont très attrayants pour les cybercriminels.Les mineurs sont principalement distribués par le biais de fichiers malveillants se faisant passer pour des contenus piratés tels que des films, de la musique, des jeux et des logiciels. Dans le même temps, les vulnérabilités non corrigées posent un sérieux problème aux utilisateurs et constituent un attrait pour les cybercriminels qui les exploitent pour diffuser des mineurs. La télémétrie de Kaspersky montre que presque une attaque d'exploitation de vulnérabilité sur six était accompagnée d'une infection par un mineur.", déclare Andrey Ivanov, expert en sécurité chez Kaspersky.Source : Kaspersky Qu'en pensez-vous ?