Malgré cela, il existe un fossé entre les générations qui rend leurs efforts moins efficaces, et la plupart des enfants de la génération Z trouvent également des moyens de contourner la surveillance.Un nouveau rapport réalisé par 1Password en collaboration avec Malwarebytes a révélé que 72 % des enfants disent pouvoir trouver des moyens de contourner les protocoles de surveillance mis en place par leurs parents. 70 % d'entre eux ont déclaré avoir reçu des conseils de leurs parents en matière d'hygiène des mots de passe, mais ces conseils sont très suspects : 30 % ont déclaré qu'on leur avait dit d'utiliser des mots de passe faciles à retenir et 17 % ont affirmé que leurs parents leur avaient dit d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs comptes.En outre, il semble y avoir un fossé entre l'idée que se font les parents de leur propre sécurité en ligne et la réalité. 69 % des parents ont déclaré qu'ils avaient l'impression de faire tout ce qu'ils pouvaient pour assurer leur sécurité en ligne, mais seulement 47 % des membres de la génération Z sont du même avis. Cela jette un doute sur la véracité des affirmations des parents, puisque la jeune génération en sait probablement plus sur la cybersécurité que leurs figures parentales.D'autres divergences sont également à noter. Seuls 34 % des parents estiment qu'ils devraient demander à leurs enfants avant de publier leurs photos en ligne, mais c'est une chose que 73 % des personnes interrogées de la génération Z souhaitent. Les parents doivent être plus attentifs aux besoins de sécurité de leurs enfants et les traiter comme des personnes à part entière. Publier des photos de quelqu'un sans son autorisation est une énorme violation de la vie privée, que les parents ne devraient même pas envisager de commettre.Source : 1Password Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quel est l'impact de cette divergence entre les générations en matières de sécurité autour de vous ?