Les ATO ont connu une incroyable augmentation de 131 % au cours des six premiers mois de 2022. Ces activités ont connu une forte croissance depuis 2021, ce qui indique que les criminels à l'origine de ces attaques commencent à mettre au point des méthodes de plus en plus avancées pour arriver à leurs fins.Le secteur des crypto-monnaies a été particulièrement touché par ces attaques, ce qui pourrait rendre l'investissement en crypto-monnaies plus difficile. On a constaté une augmentation de 79 % par rapport à l'année précédente des ATO ciblant les utilisateurs de crypto. Les récents bouleversements sismiques du marché des crypto-monnaies ont poussé de nombreuses personnes à ignorer leurs portefeuilles numériques. Cela a donné aux acteurs malveillants l'opportunité dont ils ont besoin pour s'introduire et voler leur argent.Les entreprises qui proposent des comptes en ligne aux utilisateurs sont en danger, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement finir par faire perdre la confiance des consommateurs à leur égard. 43 % des personnes ayant répondu à cette enquête ont déclaré qu'elles cesseraient d'acheter auprès d'une marque si celle-ci subissait un ATO sur ses comptes.Le développement d'une infrastructure de cybersécurité plus robuste sera essentiel pour les entreprises à l'avenir. Ne pas renforcer leur cybersécurité pourrait entraîner une érosion rapide de la confiance du public, mais malgré cela, la plupart des entreprises ne semblent pas y accorder autant d'importance qu'elles le devraient. Les pirates utilisent une variété de méthodes et d'applications pour coordonner des attaques massives à grande échelle, et les choses vont empirer si les mesures nécessaires ne sont pas prises.Source : Sift Que pensez-vous des informations exposées dans cet article ?Avez-vous déjà été victime de ce type d'attaque ?