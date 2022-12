L'étude menée par Sapio Research pour le compte de BlackFog révèle également que 32 % des personnes interrogées déclarent que le manque de compétences au sein de leur équipe pour prendre en charge un nouveau produit est également un facteur qui les empêche de déployer de nouvelles solutions.La prolifération des outils est également un problème, les équipes de sécurité utilisant aujourd'hui, en moyenne, 20 outils pour combattre les menaces de cybersécurité, 22 % des personnes interrogées utilisant plus de 31 outils.Le manque de ressources pousse également les gens à chercher d'autres emplois. 22 % des RSSI et des décideurs en matière de sécurité informatique interrogés déclarent qu'ils envisageraient de quitter leur poste actuel en raison du manque de budget pour investir dans les dernières technologies.Darren Williams, PDG et fondateur de BlackFog, déclare : "."Sur une note positive, il y a des preuves d'un niveau de maturité en termes de stratégies pour trouver et sélectionner les bons outils avec une majorité écrasante, 89 pour cent, estimant qu'ils peuvent clairement déterminer les bonnes nouvelles solutions pour résoudre les besoins de cybersécurité de leur organisation.Source : Sapio ResearchTrouvez-vous les conclusions de ce rapport pertinentes ?Qu'en est-il dans votre entreprise ?