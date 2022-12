L'étude mondiale, menée auprès de plus de 1 900 décideurs informatiques, révèle que 68 % d'entre eux reconnaissent que la transformation sécurisée du cloud n'est pas possible avec les infrastructures de sécurité réseau existantes ou que l'accès réseau à confiance zéro (ZTNA) présente des avantages évidents par rapport aux pare-feu et aux VPN existants.La sécurité, l'accès et la complexité sont considérés comme les principales préoccupations en matière de cloud computing, ce qui montre clairement que la Confiance Zéro permet de surmonter ces obstacles. Interrogés sur les infrastructures de réseau et de sécurité existantes, 54 % des répondants ont déclaré qu'ils pensaient que les VPN ou les pare-feu basés sur le périmètre étaient inefficaces pour protéger contre les cyberattaques ou qu'ils offraient une mauvaise visibilité sur le trafic des applications et les attaques.Les responsables informatiques interrogés prévoient qu'au cours des 12 prochains mois, les employés de leur entreprise continueront à adopter pleinement les différents styles de travail qui leur sont proposés, répartis entre les employés à plein temps (38 %), les employés à distance (35 %) et les employés hybrides (27 %). Toutefois, l'étude révèle également que les entreprises ne sont peut-être pas encore équipées pour gérer les exigences en constante évolution du travail hybride.L'expérience utilisateur des employés figure parmi les principales raisons de mettre en place une infrastructure de travail hybride basée sur la Confiance Zéro. Plus de la moitié (52 %) s'accordent à dire que cette mise en œuvre permettrait de remédier à l'incohérence des expériences d'accès aux applications et aux données sur site et dans le nuage, 46 % qu'elle permettrait de remédier à la perte de productivité due aux problèmes d'accès au réseau, et 39 % que l'utilisation de la Confiance Zéro permettrait aux employés d'accéder aux applications et aux données à partir de leurs appareils personnels.", déclare Nathan Howe, vice-président des technologies émergentes, 5G chez Zscaler. "."Source : Zscaler Quelle lecture en faites-vous ?Etes-vous d'accord avec les conclusions de ce rapport ?