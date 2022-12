La troisième enquête annuelle d'Immuta sur l'état de l'ingénierie des données révèle également que 89 % des entreprises déclarent avoir manqué des opportunités commerciales en raison de goulets d'étranglement dans l'accès aux données.Bien que les données soient de plus en plus considérées comme une ressource commerciale essentielle, les organisations interrogées déclarent n'utiliser en moyenne que 58 % de leurs données pour prendre des décisions. La déconnexion entre la sécurité et l'accès a également un impact négatif sur la vie quotidienne des ingénieurs de données, 40 % d'entre eux déclarant que la gestion de l'accès aux données les épuise.", explique Matthew Carroll, PDG d'Immuta. "."Parmi les autres résultats, plus de la moitié (63 %) des professionnels des données déclarent ne pas avoir une visibilité complète sur qui a accès à quelles données. Les réponses à la question de savoir quelle équipe est responsable de la validation de la conformité des politiques aux réglementations varient également beaucoup entre l'équipe informatique (40 %), l'équipe de sécurité (14 %), l'équipe chargée des données (14 %), l'équipe chargée de la conformité (12 %), l'équipe chargée de la protection de la vie privée (12 %) et l'équipe juridique (9 %), ce qui montre l'absence de processus normalisé dans les organisations.Alors que 68 % des entreprises s'attendent à ce que plus des deux tiers de leurs données se trouvent dans le cloud d'ici 2024, 41 % déclarent ne pas avoir suffisamment de personnel pour gérer ou analyser leurs données, et 36 % s'inquiètent d'avoir trop de données. En outre, 51 % des professionnels des données affirment que les politiques actuelles de contrôle d'accès aux données limitent leur capacité à étendre l'accès sécurisé aux données.Source : Immuta Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il dans votre organisation ?