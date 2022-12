De nombreuses personnes ne sont même pas au courant de l'existence de ces courriels nuisibles et se font escroquer par des pièces jointes vicieuses et dangereuses. Le fichier Zip en tant que fichier d'archive présente le ratio le plus élevé, soit 28 %, et les liens de sites HTML y figurent pour environ 21 %. Les fichiers basés sur du texte sont également utilisés pour tromper les gens. Par exemple, les programmes Microsoft représentent ensemble 35,5 % des courriels de spam.Une personne moyenne passe une grande partie de sa journée à vérifier et à répondre à des e-mails liés à son travail. Cependant, une étude récente a révélé que nombre d'entre eux ne sont que des spams, ce qui est alarmant pour toutes les personnes en activité. Puisque l'utilisation du courrier électronique a considérablement augmenté au cours des dernières années, la façon dont les gens font des affaires a également complètement changé. Comme les hommes d'affaires n'ont pas beaucoup de temps pour communiquer directement avec leurs employés et leurs partenaires commerciaux, ils préfèrent interagir par le biais des e-mails. Cependant, les courriels non désirés peuvent entraîner une destruction massive des données de l'entreprise et des informations sur les employés.L'étude, menée par le cabinet Hornet Security, a révélé que 40,5 % des 25 milliards d'e-mails professionnels sont malveillants et peuvent entraîner des difficultés considérables. Le PDG de la société, Daniel Hofmann, insiste sur la nécessité d'empêcher les escrocs d'exploiter la confiance des gens dans les systèmes Microsoft et autres. Il a également suggéré de mettre en place une sensibilisation et des conseils permanents. En outre, il a fait explicitement référence à Microsoft pour signifier la fonction de sauvegarde pour la sécurité du matériel échangé via la plate-forme car elle est également cruciale.Pour protéger vos appareils et vos comptes contre les liens de spam nuisibles, il convient d'installer et d'utiliser différents services antivirus. Au lieu de ne pas être prévenu, ces services pourraient au moins vous informer de vous arrêter un moment et de réfléchir avant de visiter un site Web non sécurisé.Source : Hornet Security Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Comment gérez-vous ces risques au niveau de votre entreprise ?