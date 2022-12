Les variantes de Kryptik ont fait un bond de 236,22 % - un type de trojan malveillant distribué aux victimes par le biais de campagnes de phishing, l'objectif étant de voler des informations, notamment des portefeuilles de crypto-monnaies, des fichiers et des clés SSH.", explique JR Cunningham, responsable de la sécurité chez Nuspire. "Le rapport fait également état d'une augmentation de 35,39 % de l'activité des réseaux de zombies, principalement attribuée à Torpig Mebroot, un cheval de Troie bancaire conçu pour récupérer les informations relatives aux cartes de crédit et aux paiements sur les appareils infectés. Les chevaux de Troie d'accès à distance (RAT) restent également populaires auprès des acteurs de la menace, le rapport indiquant une augmentation de l'activité de RAT tels que ZeroAccess et Xtreme RAT.Les vulnérabilités, en particulier celles qui permettent d'exécuter un code à distance, restent également une cible privilégiée des cybercriminels. Au troisième trimestre, VMware Workspace ONE Access and Identity Manager ainsi que la suite collaborative Zimbra ont connu une activité accrue.", déclare Jon Oltsik, analyste principal senior. "."Source : Nuspire Qu'en pensez-vous ?Cette tendance va-t-elle se renforcer dans les mois à venir ?