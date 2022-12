Plus inquiétant encore, 36 % des travailleurs du secteur de la technologie déclarent ne faire que le strict minimum en matière de sécurité au travail, contre 11 % des employés des autres secteurs.Une enquête menée par 1Password auprès de 2 000 travailleurs nord-américains montre que, dans l'ensemble, 79 % d'entre eux se sentent distraits au cours d'une journée de travail typique, et qu'un employé sur trois (32 %) déclare n'avoir jamais été aussi stressé de sa vie. Dans le secteur des technologies, 39 % des personnes interrogées déclarent que leurs collègues sont moins productifs au travail parce qu'ils sont distraits par les événements mondiaux, soit près de deux fois plus que les travailleurs des autres secteurs.Les principales distractions citées sont la pandémie de COVID-19 (44 %), la récession/l'inflation (42 %), l'incertitude économique (38 %), le prix du carburant (34 %) et les relations personnelles (29 %).", déclare Troy Hunt, conseiller stratégique chez 1Password et fondateur de Have I Been Pwned. "Il y a des points positifs en matière de cybersécurité : 76 % disent être conscients que leurs actions individuelles ont un impact sur la sécurité globale de leur entreprise, et 82 % s'inquiéteraient s'ils étaient à l'origine d'une violation de la sécurité. En outre, 89 % utilisent désormais des produits ou services d'authentification tels que l'authentification à deux ou plusieurs facteurs, la biométrie, les gestionnaires de mots de passe et l'authentification unique.Toutefois, le rapport met également en évidence une idée fausse intéressante, à savoir que si la sécurité est trop facile, elle n'est pas aussi sûre. Les employés sont trois fois plus susceptibles de faire confiance à l'authentification à deux ou plusieurs facteurs qu'à l'authentification unique (65 % contre 19 %).Source : 1Password Quelle lecture faites-vous de ce article ?Etes-vous d'accord avec les conclusions du rapport ?