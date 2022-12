Pour les utilisateurs Google Workspace Entreprise Plus, Education Plus et Education Standard

Nous élargissons l'accès des clients au chiffrement côté client dans Gmail sur le Web. Les clients de Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus et Education Standard peuvent s'inscrire à la version bêta jusqu'au 20 janvier 2022. [sic -- Google veut clairement dire 2023].



L'utilisation du chiffrement côté client dans Gmail garantit que les données sensibles contenues dans le corps de l'e-mail et les pièces jointes sont indéchiffrables par les serveurs de Google. Les clients conservent le contrôle des clés de chiffrement et du service d'identité pour accéder à ces clés.

Disponible pour les clients de Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus et Education Standard.

Non disponible pour les clients de Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, et Nonprofits, ainsi que pour les anciens clients de G Suite Basic et Business.

Non disponible pour les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel

Désormais disponible en version bêta pour une sélection d'utilisateurs de Workspace, cette fonctionnalité a été promise il y a quelque temps. Selon Google, la nouvelle option de chiffrement signifie que "", mais certains seront déçus que cette fonction de sécurité et de confidentialité ne soit pas disponible pour tous.Le chiffrement côté client est déjà disponible pour un certain nombre de produits Google, notamment Drive, Docs et Meet, et la seule véritable surprise ici est le temps qu'il a fallu à la société pour accorder le même traitement à Gmail.Google explique :La société précise que le chiffrement côté client est désactivé par défaut et doit être activé par les administrateurs. Les utilisateurs peuvent ensuite choisir de chiffrer les e-mails et les pièces jointes message par message.Google partage les informations suivantes sur les personnes qui vont pouvoir profiter des nouvelles options de chiffrement :Si vous souhaitez participer à la version bêta du chiffrement côté client, rendez-vous sur le formulaire de demande pour lancer le processus. Google indique qu'il "" au cours des prochaines semaines.Source : GoogleQu'en pensez-vous ?Avez-vous déjà eu l'occasion de tester cette nouvelle fonctionnalité de Gmail ?